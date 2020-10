En 6 meses se podrían recuperar los empleos perdidos por la pandemia: Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México.- Tras comentar las acciones que se realizarán en Quintana Roo para reactivar el Turismo a la par en que se construye el Tren Maya durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador indicó que se han recuperado más de cien mil empleos durante los meses de agosto y septiembre, pues en abril se registró una perdida de 550 mil como consecuencia de las decisiones empresariales para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Las cifras de empleos que presentó Andrés Manuel López Obrador corresponden a las expuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, no contó a los trabajadores informales, los cuales registraron perdidas que no pudieron ser contabilizadas, excepto por las múltiples protestas y denuncias públicas que se hicieron en todo México para pedir apoyo en despensas o trabajo, pues al quedarse sin empleo ya no tenían como llevar sustento para sus familias.

Al mostrar una tabla con la cifra de empleos, Andrés Manuel López Obrador confirmó que se tenía una recuperación de 118 mil empleos registrados ante el IMSS en México con corte al 29 de septiembre.

Después de mostrar la cifra, comentó que en seis meses se podría tener la recuperación total de todos los empleos formales (registrados ante el IMSS) que se perdieron durante la pandemia de Covid-19 en México.

Sí seguimos así, vamos a poder, en seis meses a más tardar, volver a los 20 millones 500 mil empleos que teníamos antes de la pandemia, de trabajadores inscritos en el Seguro Social. AMLO

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador indicó que las cifras registradas en los meses de agosto y septiembre sobre la recuperación de empleos era un buen indicador.