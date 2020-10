"En Chihuahua no hacemos política con el agua": Javier Corral a AMLO

Chihuahua.- El Gobierno del Estado de Chihuahua acusó al Gobierno Federal de actuar de forma irresponsable en torno al conflicto por el acuerdo del agua, negando que el actuar del gobierno de Javier Corral sea "politiquería" como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina de este jueves.

Mediante un comunicado de prensa emitido este 22 de octubre, el gobierno de Javier Corral respondió a los señalamiento del gobierno de AMLO, negando que haya intereses políticos detrás del conflicto por el agua en Chihuahua, que ha acentuado la tensión entre las autoridades estatales y federales.

En Chihuahua no hacemos política con el agua, porque sabemos lo que es no contar con ese elemento vital. En el estado resolvemos los problemas con diálogo para todos los involucrados", señaló el gobierno chihuahuense.

Aseguraron que han invitado a las autoridades del Gobierno Federal al diálogo para dar solución al conflicto, pero se han negado a escuchar. Sostienen que la capacidad de las presas en la entidad se encuenta al mínimo, por lo que resulta imposible extraer agua actualmente.

El gobierno de Javier Corral asegura que no se trata de actos de "politiquería", como acusa el presidente López Obrador, sino de la defensa de los agricultores de Chihuahua, que se enfrentarán a una dura crisis por la sequía que se vive en la entidad.

Estas declaraciones se dan a la luz de los señalamientos realizados en La Mañanera de AMLO de este jueves, donde el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, exhibió el acuerdo por el agua que firmó e incumplió el gobernador Javier Corral.

El funcionario acusó que el gobernador de Chihuahua antepuso sus intereses políticos por las elecciones de 2021 por encima del aseguramiento del consumo de agua para las ciudades y municipios del norte de México.

No fue un acuerdo en el aire, se firmó, pero no cumplió su palabra, y yo pienso que si no tienes palabra, no tienes nada", aseveró Velasco.