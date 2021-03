En Comisión avalan ampliar espacios libres de humo de tabaco

Ciudad de México.- En medios de cuestionamientos, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a la Ley General de Control de Tabaco para ampliar los espacios libres de humo de tabaco a espacios de entretenimiento y centros deportivos, transporte público, centros de trabajo.

La propuesta fue aprobada con 26 votos a favor y dos abstenciones, avalando con ello las reformas que fueron turnadas a la Mesa Directiva para su difusión en la Cámara de Diputados, sin embargo, el dictamen dejo fuera la forma en que se publicitan este tipo de productos.

De acuerdo con la justificación de proyecto, se mencionó que 8 millones de personas mueren al año pro fumar algún producto de tabaco, cifra de entre las cuales se encuentra un millón de personas que resultan afectadas al consumir el humo de segunda mano.

"La pandemia de coronavirus deja dos mensajes poderosos, si no hay salud, no hay economía; si no apuntalamos a la salud, no hay economía. Hay que voltear hacia la salud pública"