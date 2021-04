En Culiacán, nos vamos a jugar el resto, afirma Mario Zamora

Sinaloa.- Luego de haber participado en dos eventos en Guasave y Los Mochis, el candidato a la gubernatura de Sinaloa por la coalición que conforman PRI, PAN y PRD, Mario Zamora Gastélum tuvo un encuentro con militantes en el palenque de la Feria Ganadera de Culiacán.

El abanderado priista estuvo acompañado por el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, también conocido como Alito, así como el candidato a la presidencia municipal de Culiacán, Faustino Hernández, entre otras personalidades.

Encuentro

Afuera de las instalaciones de la Feria Ganadera, doña Marcela decía: “Aquí estamos. Que Mario Zamora sepa que lo apoyamos”.

Vio el camión de campaña del candidato del PRI, PAN y PRD y corrió a encontrarlo. Iba con una pancarta por delante.

Y al palenque de la Feria saltó el mejor gallo. Llevaba sombrero vaquero y jeans. Mario Zamora se mueve por el ruedo y le habla a su gente.

“Aquí, de la mano de todos ustedes, inicia el triunfo de Sinaloa, aquí en Culiacán nos vamos a jugar el resto. De aquí de Culiacán vamos a ganar la gubernatura, de la mano de todos ustedes, y me da mucho gusto ver a los jóvenes aquí y me da mucho gusto ver al Santi y al Quirino acompañando a sus candidatos priistas”, expresó Zamora Gastélum.

Agregó: “¿Saben, con el apoyo de todos ustedes?, ¿saben qué va a pasar el 6 de junio, todos unidos, todos juntos?, ¿saben qué va a pasar aquí en Culiacán? ¡Vamos a ganar!”

El candidato a gobernador tuvo palabras para el presidente nacional del PRI.

“Todo mi reconocimiento, hermano Alejandro Moreno. Haz hecho lo correcto, esta alianza va a dar resultados y le va a servir a México. Estamos a 50 días de la elección, una elección que es de generación, no es que va a pasar los próximos tres años o los próximos seis, no; es una elección de generación”, refirió Mario Zamora.

También reconoció la labor que está llevando a cabo el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD por la alcaldía de Culiacán.

“Nadie va a pavimentar más calles que Faustino Hernández, véanlo bien y les voy a decir algo. No se trata de hablar mal de nadie, no, Culiacán es la capital de Sinaloa, la ciudad más importante, la capital agrícola de México. Nunca más un alcalde que sea famoso en el mundo por decir que si no quieres caer en un bache, que le saques la vuelta;nunca más esa vergüenza, no lo vamos a permitir”, señaló Zamora Gastélum.

Por su parte, Alejandro Moreno expresó: “en esta coalición tenemos los mejores candidatos en Sinaloa y vamos a ganar a la buena, tenemos que defender esta tierra”.