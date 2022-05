"En México feminicidios permanecen en total impunidad", critica presidente de la SCJN

México.- Este miércoles, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, acusó que en México los feminicidios y desapariciones de mujeres permanecen en total impunidad.

Por lo anterior, el funcionario advirtió que la sociedad no puede seguir viviendo en un país donde las mujeres son blanco de todo tipo de ataques contra su persona y las autoridades no hacen nada para evitarlo o castigarlo, por lo que pidió que, más allá de discursos, se desplieguen medidas urgentes para resolver esta situación.

Durante la forma de un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Universidades de Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hizo hincapié en que mientras se matan y privan de la libertad a las mujeres en México, la sociedad y las autoridades voltean "para otro lado".

“Estamos en un país donde matan en promedio a diez mujeres al día, estamos en un país en donde las mujeres y las niñas desaparecen y las matan con total impunidad mientras la sociedad y las autoridades volteamos a otro lado. Esta es una realidad que no podemos seguir permitiendo”, apuntó.

En este marco, Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo que existen dos factores, principalmente, que se encuentran detrás de la violencia de género: por un lado, la cultura machista de México, y, por otro lado, la impunidad, la cual calificó como la más grave.

“¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan. ¿Por qué cuando se investigan se investigan mal y cómo se investigan mal? Por regla general las carpetas, en las fiscalías no se arman adecuadamente”, sostuvo.

En este sentido, refirió que muchos casos de agresiones contra mujeres no son denunciados por la desconfianza que existe hacia las autoridades mexicanas. En tanto, señaló que, de los que son denunciados, pocos se investigan y terminan con la detención de los presuntos responsables, mientras que solo una minoría concluye con la judialización de los casos.

"Nada justifica que maten a las mujeres y a las niñas. Tenemos que construir un país en donde cualquier mujer pueda estar en la calle a cualquier hora, vestida como ella lo determine, y no por eso justificar que se le ataque”, sentenció.