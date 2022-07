En México hay 25 millones de personas que son mis adversarios: AMLO

México.- Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, actualmente, en todo México existen entre 20 y 25 millones de ciudadanos que tienen un "pensamiento conservador" y que son sus adversarios.

Pese a que hizo especial énfasis en el número de personas que, de acuerdo a su punto de vista, ostentan una ideología "conservadora" y, por ello, son sus rivales, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que es mucha más la gente que apoya a su proyecto de gobierno.

En su conferencia matutina de este martes desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que sus "mañaneras" le ayudan mucho a su administración.

Lo anterior al hacer hincapie en que gracias a sus actos públicos diarios matutinos, donde informa sobre diversos temas y responde a preguntas de los representantes de medios de comunicación, "todos están pendientes", tanto las personas que simpatizan con su gobierno como los que disienten del mismo.

“Yo siempre hablo y no es minimizar, al contrario, siempre hablo de que son como 20- 25 millones de personas en el país que tienen un pensamiento conservador, que son nuestros adversarios, no nuestros enemigos porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, pero es muchísima gente. De todas formas se va avanzando, porque es más la gente, mucha mas la gente que apoya", refirió el mandatario federal.

En este sentido, el jefe de Estado mexicano dejó en claro que la ciudadanía de "pensamiento conservador" no es su enemiga, sino únicamente adversaria al proyecto de la Cuarta Transformación.

Asimismo, el Presidente de la República hizo referencia a la casi inmediata reacción que tuvo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa tras que López Obrador lo mencionara el pasado lunes en su "mañanera".

“Ayer hablé de Calderón el expresidente Felipe Calderón) y creo que a la hora ya estaba respondiendo, o sea están pendientes, todos. Es muy interesante lo que pasa sobre esta situación”, mencionó.

A inicios de esta semana, Calderón Hinojosa compartió la publicación del Rafael Solano quien publicó los datos de SPIN donde da cuenta de que, en 899 conferencias matutinas, el presidente López Obrador lo ha mencionado 806 veces.

"En 889 mañaneras, he sido mencionado en ¡806 ocasiones! A los que saben les pregunto: ¿eso qué refleja?", escribió.