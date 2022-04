"En México no me hicieron caso": Hijo de Alejandra Cuevas pide a USA investigar patrimonio de Gertz Manero

México.-Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas Morán, pedirá a Estados Unidos que investigue el patrimonio de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la Repúblic (FGR).

Un primer paso para que Gertz Manero sea investigado en USA lo dio ayer 13 de abril al reunirse en Miami con el Secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a quien expuso el caso de Alejandra Cuevas, quien en marzo pasado fue liberada tras pasar más de 500 días en prisión por una acusación del Fiscal.

Castillo -quien tiene doble nacionalidad- reveló que solicitó a Mayorkas su intermediación para encontrarse con el Secretario de Estado, Antony Blinken, y el Fiscal de USA, Merrick Garland.

A estas autoridades, adelantó Castillo, solicitará formalmente que indaguen las cuentas bancarias y propiedades de Gertz Manero en territorio estadounidense.

"Me parece que (investigar) su patrimonio sería lo adecuado y sería lo que se debería de hacer con respecto a lo que el Fiscal tiene en Estados Unidos", afirmó.

"Sus cuentas bancarias, sus bienes inmuebles, no respecto a México (sino a USA), yo ya hice todo lo posible en México, tan es así que el asunto terminó en la Corte".

Afirmó que recurrirá a USA porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nunca le hizo caso o, por lo menos, no tiene confirmado que se haya abierto una indagatoria sobre el patrimonio del Fiscal.

Vía telefónica, ventiló que, según tiene conocimiento, Gertz Manero se hizo de ocho millones de dólares, tiene cuentas en Estados Unidos y posee bienes inmuebles en Nueva York y California.

"Deberían de investigarlo; hay que ver de dónde viene su dinero, por qué no ha declarado su patrimonio, qué es lo que está escondiendo, por qué no lo hace en México", cuestionó Castillo.

"Yo creo que esta información es de gran importancia para las autoridades a este país, porque además están lidiando con él, es su contraparte".

Castillo adelantó que la misma petición de investigar al Fiscal la hará a los senadores que recientemente enviaron una carta a Blinken, en la que acusaron uso político de la FGR.

"Tengo la confianza de que se va a dar porque si ya en una carta senadores refirieron el caso de mi madre, y además yo soy ciudadano de USA, me parece que les tiene que interesar todavía más", expuso.

Alonso Castillo se reunió con el Secretario de Seguridad de USA para hablarle sobre el caso de su madre Alejandra Cuevas y el fiscal Gertz Manero. Foto: Twitter

"(Les pediré) que lo investiguen porque me parece que es lo adecuado; lo hice en México, pero no me hicieron caso, ese va ser mi planteamiento, primero el humano (...) y ahora que se investigue el patrimonio que tiene".

"Yo me pregunto ¿no le interesa a las autoridades de ese país saber lo que está haciendo Alejandro Gertz Manero? Sería un abrir de ojos para ellos".

La semana pasada, cuatro senadores enviaron una carta a Blinken en la que consideraron que el Gobierno federal utiliza la procuración de justicia con fines de persecución política.

Esto después que la Corte puso un alto a Gertz Manero y ordenó la liberación de Cuevas Morán, presa desde octubre de 2020 por el supuesto homicidio de Federico, hermano del Fiscal.

"Ahora todo mi enfoque está dirigido a ellos y en buscar alguno de los senadores para que me reciba, y para que puedan escuchar de viva voz esto que ha ocurrido y que lo investigan, porque en México no pasó nada con la UIF", recalcó.

"Es de vital importancia que el Gobierno de Estados Unidos, con lo que respecta a Estados Unidos lo investigue", enfatizó.

Castillo agregó que en su reunión con Mayorkas, a quien logró ver alrededor de las 16:00 horas a través de un "contacto", le detalló el caso de su madre y le expresó la urgencia de reunirse con Blinken y Garland.

Dijo que Mayorkas, a quien ofreció toda la documentación y pruebas que ha recabado, lo escuchó con "toda" atención, pero no se pronunció sobre el caso.

"Le resumí todo el caso, le hable de la persecución del Fiscal, le hablé que la Corte había fallado ya por unanimidad a favor de mi madre, le comenté de este proceso tan cansado de los 528 días de una mujer inocente encarcelada", añadió.

"Yo quería que se enterara por mí lo que mi madre padeció un delito que él (Gertz Manero) inventó. Es importante que sepan con quién están tratando. Me escuchó con mucha atención, fue muy amable. Él fue muy gentil al escuchar todo el planteamiento", aseguró el hijo de Alejandra Cuevas.