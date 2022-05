En México persiste y queda impune el delito de abuso a los menores

El libro, dijo, tiene como idea que quien lo lea, pueda proyectarse e identificarse, ya que en cada uno de los delitos, que es cada capítulo, se puso un caso relacionado, después todo un análisis psicológico y jurídico. La parte jurídica, añadió, está explicada de tal manera que se pueda entender de forma común. No es no puede encontrarse en formato digital y en todas las librerías del país.

Niño de Rivera sostuvo que su libro No es no es una guía para que cualquier persona que la lea tenga las herramientas básicas de entender, en materia de violencia y abuso sexual, qué y cuándo es un delito.

“Hay un nivel de impunidad ante la violencia sexual muy fuerte”, añadió Niño de Rivera. La organización tiene en su haber el libro No es no, que muestra a través de las experiencias de las víctimas una guía para reconocer este delito y actuar legalmente para hacer justicia.

Aclaró que en realidad esto no debe impedir la denuncia, ya que la tipificación del delito no está sujeta a quien es el agresor como tal.

En este contexto, analizó que la prevención, por ejemplo, no puede estar basada en la consecuencia. “Al final, la violencia sexual tiene que ver con un problema de salud mental, un pedófilo, por ejemplo, gente que tiene temas psicológicos que tienen que ser atendidos. No es tan fácil necesariamente la prevención. Creo que podemos incidir muchísimo en la parte de la educación”, expuso.

