En México se libera a los narcos y se persigue a opositores: Felipe Calderón sale en defensa de Anaya

México.- El expresidente Felipe Calderón declaró que en México los delincuentes son liberados y hasta elogiados, mientras que los opositores son perseguidos, a propósito de las acusaciones contra Ricardo Anaya por delitos de corrupción.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Felipe Calderón salió en defensa del panista Ricardo Anaya y arremetió contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que acusó de perseguir a miembros de la oposición.

"Lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores", tuiteó el exmandatario.

La liberación de Ovidio

El 17 de octubre de 2019, la ciudad de Culiacán estuvo sitiada por miembros del Cártel de Sinaloa tras un operativo en el que fue detenido Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" Guzmán, por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas.

La violenta jornada desembocó en la liberación del hijo del capo sinaloense, que fue ordenada por el propio AMLO con el fin de evitar la masacre de inocentes, según ha confirmado el mandatario en diversas ocasiones.

Sin embargo, esa acción le ha valido intensas críticas por parte de políticos de la oposición, quienes acusaron al gobierno de AMLO de ser cómplice del crimen organizado liberando delincuentes.

¿Perseguido político?

Las declaraciones de Felipe Calderón se suman a las de otros panistas que han acusado al gobierno de AMLO de convertir al excandidato presidencial del PAN en un "perseguido político".

Esto debido a que Ricardo Anaya fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, por lo que el próximo jueves comparecerá en su primera audiencia en el Reclusorio Norte.

Ricardo Anaya se encuentra en la mira de la FGR por delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Foto: Captura de Facebook

El excandidado presidencial y otros panistas fueron señalados de recibir presuntos sobornos millonarios del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el fin de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, lo que ya ha llevado al exsenador Jorge Luis Lavalle tras las rejas con prisión preventiva. Pero Anaya sostiene que las declaraciones fueron alteradas en su contra.

El panista aseguró que le quieren dar 30 años de cárcel con el objetivo de impedir que busque la presidencia en las elecciones de 2024, así como por sus constantes críticas contra el gobierno de AMLO.

"Con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines. O sea López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", aseguró Ricardo Anaya.

Ante los señalamientos, anunció que se exiliará del país, ya que permitir su detención implicaría perder sus derechos políticos y no poder participar en las elecciones presidenciales.

Por su parte, AMLO respondió a Anaya que "el que nada debe nada teme", y en lugar de huir del país debería enfrentar con pruebas los señalamientos en su contra.

