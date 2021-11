En México sin cubrebocas porque le da la gana, en USA lo usa porque lo obligan: Denise Dresser arremete contra AMLO

México.- La presentadora Denise Dresser criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su visita a Estados Unidos, debido a que el mandatario ha sido obligado a usar cubrebocas cuando en México se ha rehusado a utilizarlo en lugares públicos.

Denise Dreser resaltó, en una publicación de twitter, dos fotografías de AMLO: una en México cuando recibió en Palacio Nacional a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, evento donde no usó cubrebocas y otra imagen donde el mandatario mexicano está junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en su visita a Washigton.

En la segunda imagen con el mandatario canadiense, Andrés Manuel sí está utilizando un cubrebocas como medida de seguridad e higiene, pues, de acuerdo con la periodista, tuvo que respetar las reglas al estar en un territorio extranjero, mientras que, en México, AMLO hace lo que le plazca.

“En México sin cubrebocas porque haces lo que te da la gana/En EEUU con cubrebocas porque te obligan a respetar las reglas y respetar a los demás”, escribió Dresser en su publicación de Twitter.

Encuentro de AMLO y Trudeau

Y es que AMLO tuvo su primer encuentro como presidente de México, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su visita a Washington, donde fue invitado dar un recorrido en un edificio de la embajada que mientras murales de Diego Rivera.

Durante el recorrido, ambos mandatarios iban por el edificio sin cubrebocas, acción que fue evidenciada en la publicación de Denise.

Sin embargo, la presentadora indicó que si bien, ambos iban sin la mascarilla, Andrés Manuel recibió a Trudeau sin esta, por lo que el mandatario canadiense optó por quitársela al imitar a AMLO evitando un momento incómodo.

“En la escalinata frente a los murales Trudeau traía cubrebocas y se lo quitó por cortesía para no evidenciar/incomodar a AMLO. El tema no menor es dar el ejemplo de manera consistente y López Obrador lamentablemente no lo ha hecho en México, a pesar de la pandemia persistente”, agregó a la publicación.