CHIAPAS.- "En la etapa actual del capitalismo en México ya no hay Estado sino una banda de criminales sostenida por un grupo armado que se amparará en la Ley de Seguridad Interior, para que el dolor y la rabia no falten en las mesas cotidianas de México", sostuvo el subcomandante Galeano del EZLN.

Durante su participación en el segundo encuentro "Conciencias por la Humanidad", el zapatista dijo que hace unos días el presidente Enrique Peña Nieto declaró que el 2017 fue un buen año para México, "pero al escucharlo decir esto uno se pregunta si no es alguien a quien le han amputado la vergüenza y la decencia, también el cerebro y refleja el síndrome del miembro fantasma, es decir que no tiene cerebro, pero actúa como si lo tuviera".

Galeano consideró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hecho gobierno "sostiene un cinismo escalofriante que lo exhibe como lo que es: un sicario con gabinete graduado en el extranjero, siempre atribuible al satán en turno, en este caso, el crimen organizado en contubernio con un grupo de científicos perversos".

Agregó:

"El gobierno tricolor confiesa, con una imbecilidad blindada, que no es responsable de nada porque él es en esencia el crimen organizado".

En las instalaciones de la Universidad de la Tierra Galeano planteó que como en la matanza de Acteal, en Ayotzinapa, "hay quien no se resigna, quien no se vende, quien no claudica y con tierno empeño persiste en la demanda de verdad y justicia".

Al inicio de su intervención Galeano, conocido anteriormente como Marcos, explicó que no hablaría de ciencia, ni arte, ni política, pero sí del crimen y de ese horror cotidiano.

Y por esto expuso que "el PRI, fiel a su esquema a modo, con la matanza de Acteal renovó su persistencia delictiva".

"Pero ahora no le basta la corrupción rampante, la ineficiencia administrativa, la torpeza diplomática, la frivolidad como estilo de gobierno, necesita de un crimen aterrador que lo mantenga en los parámetros que le dan identidad, color, vocación y proyecto", agregó.

Una de las manifestaciones de indígenas.

Explicó que como en Acteal, las plumas que hablaron de un conflicto intertrival en Ayotzinapa "construyeron la tesis del enfrentamiento inter-narcos que resulta una curiosa definición que puebla los tribunales mediáticos del poder, pues una parte de está armada y la otra indefensa pero se trata de un enfrentamiento".

"Un agotado procurador General de Justicia declaró que los quemaron y ya y a rezar para que no ocurra de nuevo, pero un grupo de científicos demostró que no era posible esa explicación, pero el supremo gobierno se mantuvo en su esquema validado en los grandes medios de comunicación", expresó.

Así, Galeano sostuvo que "la desaparición forzada de los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, sigue siendo atribuida a una banda de narcotraficantes rival".

Con información de El Universal.