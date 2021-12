En Navidad nos podemos reconciliar: Las palabras de AMLO para los mexicanos

México.- Navidad es un tiempo de reconciliación, comentó AMLO al ofrecer unas palabras a todos los mexicanos con motivo del festejo del 24 de diciembre del 2021.

En la conferencia Mañanera del 23 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó su mensaje para Navidad, pues el día 24 de diciembre del 2021 no ofrecerá conferencia de prensa.

En un tono sensible, AMLO felicitó a todos los mexicanos y mexicanas, y deseó que esta Navidad fuera de amor, felicidad, armonía y reconciliación, También dijo que en estas fechas se debía aprender a perdonar o perdonarse.

“Antes que nada, transmitir nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país a todas las personas, para que esta Navidad sea de felicidad, de armonía, de reconciliación, de amor con nuestros seres queridos, también con nuestros amigos, con los que nos distanciamos pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos”, declaró el presidente López Obrador.

Aunque el día 22 de diciembre de 2021 también ofreció un mensaje de Navidad, AMLO no dejó pasar su último momento frente a las cámaras para felicitar a las familias mexicanas.

“Hay que saber perdonar o perdonarse, no odiar, va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos, quienes por mucho tiempo nos hemos separado por distintas circunstancias y en estos tiempos podemos reconciliarnos”, reflexionó AMLO por Navidad.

Finalmente, además de desear amor y felicidad a los mexicanos y mexicanas, reveló que quiere que no haya sufrimientos ni perdamos la esperanza de vivir y salir adelante, pues afirmó que todas las frustraciones tienen solución.

“Eso es lo que yo deseo; mucho amor, mucha felicidad, que no haya sufrimientos y que no perdamos nunca la esperanza en vivir, en salir adelante, que no haya frustraciones, todo tiene remedio en la vida”, declaró AMLO por Navidad.