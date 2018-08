Ciudad de México.- Juan Díaz de la Torre, líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó que está tranquilo y en paz luego de que Elba Esther Gordillo, exdirigente del magisterio, salió de prisión.

"Tranquilo, en paz, pero trabajando muy fuerte, pero como siempre, nunca hay momentos de relax en el sindicato. Todo el que asume este reto de ser dirigente sindical, en cualquier nivel, todos los días es igual", dijo en entrevista acerca de la liberación de la exlideresa.

Lee también: Elba Esther Gordillo no formará parte del nuevo gobierno: AMLO

Al ser cuestionado sobre la acusación de traición que Gordillo lanzó este lunes en su reaparición pública, De la Torre se limitó a decir que un millón 300 mil maestros sindicalizados hoy están trabajando en paz al lado de la sociedad y sus alumnos.

"Lo que yo digo hoy, por respeto a esto que me acaban de preguntar, la nota de hoy es el inicio del ciclo escolar y el respeto a 58 millones de niños y un millón 500 mil maestros que están trabajando en paz, en unidad, comprometidos con México, eso es lo que tengo que decir.

Juan Díaz de la Torre, líder del SNTE. Foto: Archivo Reforma.

"De los otros temas no hay opinión, primero porque no sé ni de qué me hablan", aseguró previo a la ceremonia de arranque del ciclo escolar 2018-2019.

Respecto al posible regreso de Gordillo al sindicato, De la Torre expuso que el SNTE está fortalecido.

"Mi opinión que en el SNTE estamos tranquilos, trabajando en unidad, cumpliendo con los maestros, eso es lo que tengo que decir respecto del sindicato y los maestros de México", afirmó el dirigente del SNTE, quien arribó a la Escuela Primaria Benito Juárez junto con Javier Treviño Cantú, subsecretario de Educación Básica.

Elba Esther Gordillo. Foto: Reforma.

Díaz de Torre resaltó que el nuevo ciclo escolar inicia con normalidad y de manera pacífica.

Aseguró que en su momento dará una opinión sobre otros temas que no competen al arranque de las clases.

En su discurso, el líder sindical destacó que el Presidente Enrique Peña Nieto pudo constatar la vocación y compromiso de los docentes con la sociedad mexicana.

Agregó que en el SNTE se forja vida institucional, por lo que tienen una corresponsabilidad con las instrucciones de la República.