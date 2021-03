"En Sinaloa se quitará monopolio de clase política aferrada al poder": Sergio Torres

Sinaloa.- En los trabajos de la Coordinadora Ciudadana Nacional erigida en Asamblea Electoral, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, entregó la constancia que acredita a Sergio Torres Félix, como candidato a la gubernatura de Sinaloa.

Clemente Castañeda, destacó en Torres Félix, la entrega que tiene por su estado, así como su congruencia por dejar atrás a una fuerza política que no representa a la ciudadanía ni ha dado resultados a las y los sinaloenses.

Castañeda Hoeflich recordó que Torres Félix nunca ha perdido una elección y que las tres elecciones que ha peleado, las ha ganado a pesar de las adversidades.

Sergio Torres tiene una gran experiencia en el servicio público, desde la alcaldía de Culiacán y los cargos de representación en donde ha tenido la oportunidad de servir, ha demostrado que con trabajo, esfuerzo y en equipo con las y los ciudadanos, se puede hacer un buen gobierno. Ha demostrado ser un hombre que puede hablar de frente, y con resultados”, enfatizo.

Al recibir su constancia Sergio Torres agradeció la oportunidad que le brinda Movimiento Ciudadano para encabezar el proyecto en Sinaloa. “Estoy muy emocionado de recibir la constancia a la gubernatura, porque encabezaré un movimiento que ha venido creciendo aceleradamente en Sinaloa, y que hoy gracias a Dios y a todo mi trabajo, de la mano de la gente, será una realidad luchar nuevamente por mis paisanos”. manifestó.

Torres Félix, indicó que los sinaloenses se sienten decepcionados ante el deterioro de servicios en la entidad por el recorte a programas sociales en más de tres mil millones de pesos al presupuestos en los últimos años.

“Hay una decepción por la políticas absurdas del Gobierno Federal; los municipios en Sinaloa están estancados, no hay desarrollo y no hay crecimiento. A los campesinos les han quitado los programas de apoyo y con ellos han afectado a más 170 mil productores; también recortaron programas a los pescadores y no hay apoyo al sector de salud”, señaló.

En ese contexto, comentó que en Movimiento Ciudadano está demostrado que no se nada de muertito, al contar con gobiernos que han mostrado que las cosas buenas sucedan.

“En Sinaloa se quitará el monopolio de una clase política sin imaginación y que está aferrada al poder por el poder; no se está viendo al Sinaloa innovador, plural y que reclama ser tomado en cuenta para forjar un nuevo destino en el estado; hay que darle un rumbo al sentimiento de la gente, por eso y más Sinaloa ya está en Movimiento”, concluyó.

“Desde Movimiento Ciudadano respaldamos el proyecto de Sergio Torres Félix, de personas libres y valientes para cambiar la realidad de Sinaloa. Con el triunfo de Sergio Torres Félix, Sinaloa se pone al 100 y en movimiento”, finalizó.