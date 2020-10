En caso de Salvador Cienfuegos mañana deciden sobre prisión preventiva: AMLO

México.- Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que el día de mañana, 20 de octubre, se decidirá en el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Sedena, si habrá prisión preventiva oficiosa o no durante el tiempo que dura la investigación en Estados Unidos. Además reafirmó que no hay investigación actual en contra de Cienfuegos.

La prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure la investigación complementaria, es un proceso que ocurre en el sistema de justicia mexicano y estadounidense. Se trata de decidir si la persona acusada deberá permanecer en prisión durante el tiempo que dure el resto del juicio o si lo podrá pasar en libertad.

Es un procecimiento de rutina explicó el presidente de México a los medios de comunicación presentes en la Mañanera.

En este caso, la defensa del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, que laboró durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, será quien solicite la liberación, sin embargo, la fiscalía de Estados Unidos pedirá que Cienfuegos Zapeda permanezca en prisión durante el tiempo que tome realizar las investigaciones complementarias.

Según el presidente de México, la fiscalía estadounidense solicitará la prisión preventiva debido a que Salvador Cienfuegos cuenta con poderosos contactos en México, quien supuestamente podrían ayudarlo a escapar del país donde ahora se encuentra detenido.

Confirmó que este proceso también ocurrió con Genero García Luna, a quien se le impuso prisión preventiva, pues al igual que Salvador Cienfuegos Zepeda contaba con poderoso aliados en México.

Finalmente insistió en que por el caso del ex titular de la Sedena que ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos, no se debe generalizar la corrupción en las Fuerzas Armadas.

Detienen al general Salvador Cienfuegos

Fue el pasado 15 de octubre cuando se realizó la detención del general Salvador Cienfuegos en un aeropuerto de Los Ángeles, California, cuando se encontraban en compañía de su familia.

El arresto ocurrió cerca de las 2 de la tarde, sin embargo, sería hasta más noche cuando el titular de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard lo haría publico a través de su cuenta oficial de Twitter.

Cargos contra Salvador Cienfuegos

Según el documento de la DEA contra Salvador Cienfuegos Zepeda, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de México enfrenta cuatro cargos por: