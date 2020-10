En conferencia AMLO indica que consulta de juicio a expresidentes no costará 8 mmdp

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador indicó que la consulta ciudadana sobre el juicio a ex presidentes del país no va a costar 8 mil millones de pesos, y comentó dos opciones para realizarla a bajo costo.

Al ser cuestionado sobre el tema, fue que Andrés Manuel López Obrador reveló que una de las opciones para realizar la consulta ciudadana sería aplicarla el mismo día que ocurrieran las elecciones en el año 2021.

Pues con el aparato electoral desplegado en todo el país, debiera ser menos costoso realizar una encuesta a los ciudadanos que acudar a ejercer su voto durante la elecciones.

Por otra parte, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador indicó que una segunda opción para aplicar la consulta ciudadana sobre el juicio a ex presidentes, podría realizar con la ayuda de voluntarios.

Con la firme creencia de que a los mexicanos les interesa la política, la justicia y participar, señaló que de convocar a voluntarios para realizar dicho proceso, si tendría respuesta ciudadana para realizar la consulta. Asímismo, Andrés Manuel López Obrador comentó que el Instituto Nacional Electoral debe contar con papelería sobrante o almacenada para poder realizar dicha consulta.

Previo a realizar las indicaciones de cuales podrían ser las opciones más baratas para realizar la consulta, el presidente de México comentó que los conservadores aún se encontraban molestos por el resultado constitucional que había ofrecido la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sobre la consulta ciudadana de juciio a ex presidentes del país.

Posteriormente, López Obrador señaló que cuando los mexicanos respondan la consulta, ya sea con un "sí" o con un "no", significaría ya un juicio, "un sentimiento".

Si los ciudadanos indicaran "no", "pues ya estaría exonerados, la gente está contenta, o si ya no está contenta, ya no quiere que se abra esa página o que se regrese a esa página, hay que darle vuelta a la página, eso en sí, independientemente de como venga la pregunta ya es un juicio" comentó Andrés Manuel López Obrador.