En delitos de servidores públicos no debería haber secrecía por debido proceso: AMLO

Ciudad de México.- Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió un debate público para que en casos de delitos cometidos por servidores públicos, se descarte el debido proceso y se dé a conocer la investigación para que haya transparencia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no es casual que en el periodo de más saqueo en México, se haya establecido el debido proceso, como no es casual que reformaron el Código Penal en el periodo de el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, para que la corrupción no se considere un delito grave.

"Estuvimos más de 20 años con inmunidad legal, pero además simulando que se combatía la corrupción creando institutos como Mexicanos contra la Corrupción que encabeza, Claudia X. González".

Andrés Manuel López Obrador propuso que cuando se trate de servidores públicos, debe de haber transparencia, ya que "el debido proceso debe quedar en segundo plano cuando se trata de delitos cometidos por servidores públicos" al considera que el servidor corrupto hace más daño a la sociedad que el ladrón callejero, puso AMLO como ejemplo.

Lo anterior, luego de que la Cámara Baja rechazara la petición de Andrés Manuel López Obrador de abrir y dar a conocer el expediente del caso del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta un proceso de eventual desafuero tras una denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que es acusado de diversos delitos.

Cabe señalar que el diputado de Morena, Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, señaló respecto al tema que: "No es posible, no lo permite la ley. Las personas que tienen acceso a este expediente lo hacen en condición de sigilo, la ley dice que no".