En el Gobierno no hay ladrones: asegura AMLO por irregularidades expuestas por la ASF

Ciudad de México.- AMLO reiteró que durante su administración no existe el desvió de recursos púbicos, pese a las irregularidades expuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en megaobras del Gobierno Federal como el AIFA y el Tren Maya.

Durante la conferencia, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que serán aclaradas todas las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2020, ante las recientes declaraciones de la ASF.

Los resultados, dijo, son preliminares, pero sus opositores, "los conservadores corruptos", aprovechan la información para atacar a su movimiento.

"Desde luego, lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo, no, ya no opera, hablando en lenguaje de seguridad, y en la delincuencia de cuello blanco, porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, pero antes operaba el chupacabras, el Diablo, don X, etc, con impunidad, ahora ya no, no somos iguales".

"En este Gobierno no hay ladrones, para que quede claro".

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló que su Gobierno responderá porque no son igual a los de antes.

Este lunes, REFORMA publicó que en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, la ASF halló adjudicación de contratos con costos mayores para la edificación de la Torre de Control, respecto de los mismos trabajos realizados en la terminal de pasajeros, además de pagos sin comprobación documental y contratos que incumplen requisitos solicitados por la Entidad Mexicana de Acreditación.