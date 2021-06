En el "aire" Alianza Federalista tras elecciones 2021: gobernador de Guanajuato

Guanajuato.- Los bloques opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían desmoronarse tras los resultados de las elecciones del domingo 6 de junio, de acuerdo a la apreciación del gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

En el caso concreto de la Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores pertenecientes al PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el mandatario federal señaló que el cambio de gobierno en Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y Colima, sobre todo en el caso de los dos últimos al pasar a gobernantes de la Cuarta Transformación, serían algunos de los elementos que deberán hacer a los Ejecutivos estatales analizar el futuro del bloque opositor.

Precisó que la situación de esta unión, fundada en 2019, se encuentra en estos momentos en el "aire", pues dejan de estar en ella Corral, Calderón, Aureoles y Peralta, por lo que urgió a replantearse si la Alianza Federalista seguirá o no. No obstante, informó que aún no se han reunido y ni siquiera pactado una fecha para ello.

Además de la Alianza Federalista, la jornada electoral intermedia también le pegó un duro golpe a la Alianza Centro Bajío Occidente, la cual está conformada por Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, estas dos últimas entidades renovarán a su gobernador.

Rodríguez Vallejo se mostró especialmente preocupado en el caso de San Luis Potosí, al señalar que en dicho estado el virtual ganador fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), los cuales han demostrado su adherencia al proyecto político del presidente López Obrador.

Por su parte, el gobernador de Guanajuato dio a conocer que en cuanto a la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) ahí ya hubo un dialogo entre los integrantes, quienes se congregarán la próxima semana para darle la bienvenida a los virtuales ganadores de las gubernaturas de Chihuahua y Querétaro, María Eugenia Campos Galván y Mauricio Kuri, respectivamente.