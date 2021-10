En el caso de Florence Cassez me utilizaron: Reportero Pablo Reinah

México.- A los pocos minutos de las seis de la mañana del 9 de diciembre de 2005, el noticiero Primero Noticias de Televisa, que conducía Carlos Loret de Mola, transmitió en vivo la supuesta captura de dos presuntos secuestradores de la banda Los Zodiaco: la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta y la liberación de tres víctimas en un operativo de elementos de la ya desaparecida Agencia de Investigación Federal (AFI), a cargo de Genaro García Luna.

Fue en el rancho Las Chinitas. Pablo Reinah fue el reportero que realizó la transmisión en vivo, sin saber que se trataba de un supuesto montaje. A casi 16 años, en entrevista para Debate, presentó su libro El caso Florence Cassez. Mi testimonio.

“Esta debió de haber sido una cobertura normal, un día más en la vida de un reportero. Me he cuestionado mucho a lo largo de este tiempo qué fue lo que pasó. Hemos encontrado algunas respuestas gracias a que los distintos actores que participaron o que estuvieron en el lugar, pues, han hablado de lo que ellos consideran fue la realidad, y por eso nos hemos enterado del engaño de la autoridad”, mencionó Reinah.

“Me inculparon”

Y es que la noticia se volvió un escándalo mediático y político de proporciones inimaginables que habrían puesto al descubierto las ineficiencias y la corrupción que atraviesan el sistema de justicia mexicano. La trama de este caso incluye a dos presidentes que se enemistaron y a dos funcionarios que hoy están presos, entre muchos otros; tanto Televisa como la AFI acusaron a Reinah de haber orquestado dicho montaje.

Por lo que el reportero fue despedido, acusado y señalado, pero Reinah inició una batalla legal para limpiar su nombre.

“El tema no soy yo, y quiero que quede muy claro. Yo, como periodista, me inconformé porque sufrí consecuencias por este caso, porque no me gustó que me utilizaran como periodista, como reportero, no me gustó que me inculparan como lo quisieron hacer cuando yo no tengo absolutamente nada que esconder de este caso, no hice nada absolutamente que fuera ajeno, solamente a hacer mi trabajo, eso fue lo que pasó”, afirmó.

Su testimonio

En el momento de este hecho, Reinah llevaba 10 años como reportero. Su trabajo habitual era hacer estos enlaces en vivo, por lo que dijo que él no llegó ahí porque fuera un día o una situación especial. “Ese día recibí una llamada de Luis Cárdenas Palomino en el que me ofrece cubrir este operativo, llamó también a la empresa, llamó también a la otra televisora, que es TV Azteca, ofreció, como suele ocurrir, información que parecía estar ocurriendo en el mismo instante, era un operativo que se estaba llevando a cabo”, contó.

En ese momento, Reinah le pidió a Cárdenas, exmando de la Policía Federal, más información al respecto, pero él estaba renuente, dijo. “Cuando él me dice que se trataba de la desarticulación de una banda de secuestradores y de tres personas que eran liberadas, eso era noticia”, en ese tiempo el tema del secuestro era más grave que en la actualidad, mencionó.

“Me comunicaron con Carlos Loret y se decidió que había que ir a ese lugar a cubrir, si a mí Carlos me hubiera dicho ‘no me interesa la noticia’, no se hubiera cubierto”, señaló. Pero en ese momento, al afirmar que un integrante de la banda era de origen extranjero y además que era mujer, eso lo hacía noticia también, explicó.

Montaje

En ese momento, tanto Reinah como los demás medios de comunicación informaron sobre un operativo, no sobre un montaje, aclaró. La versión de que había sido un montaje se dio tiempo después, cuando el Gobierno de Francia exigió a México aclarar por qué habían manipulado a Cassez y la habían presentado en la televisión, dijo.

“Yo me enteré dos meses después de que esto fue un montaje. En el lugar yo no tuve ningún elemento para saber, entender, sospechar que eso había sido algo manipulado”, afirmó.

Reinah recordó que Florence Cassez, la ciudadana francesa, salió libre de la cárcel por faltas al debido proceso y es por eso que está en su país, en Francia.

Lo que da pie a cuestionar: ¿por qué no ocurrió esto con Israel Vallarta? ¿Por qué él no tiene hoy una sentencia? Para Pablo Reinah, si Vallarta es culpable, tenemos que saberlo;si es inocente, hay que pedirle una disculpa a él y a todos los involucrados de esa manipulación de una supuesta realidad. ¿Por qué las víctimas prefirieron irse de México? ¿Por qué no quisieron saber más de este caso?, cuestionó.

“Lo que yo te puedo decir es que la noticia debió haber sido un operativo, debió haber quedado muy claro si las víctimas realmente lo fueron y si los presuntos secuestradores eran o no secuestradores, eso siempre ha estado en duda. Ellos se dicen inocentes, y creo que se debe de aclarar qué fue lo que sucedió”.