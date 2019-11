En el crimen organizado hay gente en descomposición extrema: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que entre las filas del crimen organizado algunas personas tienen "un nivel de descomposición extremo", al referirse a las personas armadas que encendieron las alertas de violencia en México en el operativo fallido de Culiacán y la emboscada contra la familia LeBarón.

Dijo en la conferencia mañanera este jueves.

AMLO agregó que algunas de estas personas "están fuera de sí" al cometer crímenes, atentados a balazos y asesinatos, pues se drogan, "cuando están en los enfrentamientos, la mayoría están drogados".

El presidente ha reiterado que no quiere una guerra contra el crimen organizado, y ha insistido en no estigmatizar a los criminales pues "también son humanos".

Insiste en que antes que iniciar una masacre contra grupos delictivos, busca atender las causas que originan la violencia, subsanando a la sociedad con bienestar. Piensa que el asesinato de delincuentes no sirve de nada.

Esto le valió a AMLO fuertes críticas que se resumieron en "Fuchi, guácala" contra la delincuencia.

En la conferencia de este jueves 7 de noviembre 2019, explicó que en la captura de Ovidio Guzmán López en Culiacán, al detener a unos militares, "los que los detienen estaban drogándose y ofreciéndoles droga a los militares".

el que comete un delito va a ser castigado, y no vale el dinero (estar preso)… Nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio