En el gobierno de AMLO todos son intocables ante escándalos: Loret de Mola

México.- El periodista Carlos Loret de Mola criticó que en el gobierno de AMLO todos son intocables ante los escándalos en que se han visto implicados funcionarios de la 4T e incluso familiares del presidente.

En su columna publicada en The Washington Post este lunes 24 de enero, Loret de Mola aseguró que, a diferencia de otros gobiernos, donde escándalos pondrían fin a carreras políticas, en el gobierno de AMLO los problemas son minimizados y el presidente protege con impunidad a sus funcionarios.

"El presidente desdeña el escándalo, minimiza el problema —aunque esté documentado— y arroja un manto protector sobre todo aquel que le jure lealtad", acusó.

Como ejemplo, el columnista comparó la polémica en que está envuelto el primer ministro británico Boris Johnson por realizar fiestas cuando Reino Unido estaba bajo confinamiento por la pandemia.

Leer más: Sería irresponsable no prever cosas: defiende AMLO testamento político que continúa con la 4T

En cuanto a Andrés Manuel López Obrador, recordó que se presentó a su Mañanera el 10 de enero pese a tener síntomas de Covid-19, que minimizó asegurando que se trataba de una gripe. Aunado al hecho de que no estaba usando cubrebocas frente a decenas de reporteros.

"A diferencia de Johnson, AMLO no está en el más remoto riesgo de caer. Puede presentarse a trabajar con síntomas, sin cubrebocas, poner en riesgo sin consideración alguna a colaboradores y periodistas, y no pasa nada", aseveró Loret sobre AMLO.

Loret de Mola consideró este caso un ejemplo de cómo el gobierno de López Obrador no respeta leyes ni criterios democráticos, sino que obedece al capricho del mandatario. Se trata de un "fuero propagandístico" que AMLO aplica para sí y para sus colaboradores, familiares y aliados.

"La instauración de un fuero que no se ciñe a reglas ni leyes, mucho menos a criterios democráticos, sino al capricho del líder máximo. Un 'fuero propagandístico'. Aplica, en primerísimo lugar, a él mismo y después a todo aquel colaborador, correligionario, amigo, pariente o aliado que él decida", expuso.

El periodista enlistó una serie de escándalos que han salpicado a funcionarios de la 4T y se mantienen impunes, como la estrategia de la pandemia de Hugo López-Gatell, quien incluso fue captado en la playa de vacaciones mientras pedía a los mexicanos quedarse en casa.

También mencionó la compra a sobreprecio de ventiladores para pacientes con Covid-19 que el IMSS pagó al hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE, así como los contratos que Zoé Robledo otorgó a una empresa de su familia, y tanto Bartlett como Robledo siguen en sus cargos.

"El país lleva tres años con una aguda escasez de medicinas. El presidente prometió desde el 23 de mayo de 2019 que 'ya se va a resolver, ya no va a haber desabasto', pero no ha sucedido. No ha renunciado el secretario de Salud, Jorge Alcocer", añadió el periodista.

También mencionó la reciente sanción que el Tribunal Electoral impuso a Morena porque Delfina Gómez, actual titular de la SEP, quitó a sus trabajadores el 10% de su sueldo cuando era alcaldesa de Texcoco con el fin de financiar al partido. A esto, la reacción de AMLO fue respaldar a la funcionaria y decirse orgulloso de ella.

Loret de Mola criticó también que a pesar de la tragedia de la Línea 12 del Metro que dejó 26 muertos, tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum, implicados en su construcción y mantenimiento, siguen impunes y son "posibles candidatos presidenciales", según el propio López Obrador.

Alejandro Esquer, Irma Eréndira Sandoval, Jesús Ramírez Cuevas, Jorge Arganis, Octavio Romero, Rocío Nahle y Alejandro Gertz Manero son otros de los funcionarios de la 4T que el columnista criticó por sus malos manejos y escándalos a pesar de los cuales conservan sus cargos.

Incluso aparece la familia de AMLO en la infame lista, pues sus hermanos Pío y Martín López Obrador aparecen en videos recibiendo dinero en efectivo, mientras su prima Felipa resultó ser una millonaria contratista del gobierno federal.

Loret de Mola aseveró que estos escándalos "colapsarían las carreras políticas de sus protagonistas con despidos, multas o cárcel" en otros gobiernos, pero en el caso de México se mantienen impunes debido a que AMLO minimiza los problemas y arropa a sus aliados.

Leer mas: EN VIVO: Conferencia Mañanera de AMLO hoy 24 de enero de 2022

"Esto sucederá hasta que la sociedad se harte de la fórmula, hasta que deje de ser efectiva y tenga que rendir cuentas por los escándalos de él y los de sus protegidos. Como le está pasando a Boris Johnson", concluyó el periodista a modo de advertencia.