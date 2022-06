En estados del norte no se eliminará el horario de verano: Segob

Baja California.- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que en los estados del norte de la república mexicana no se eliminará el horario de verano.

En este sentido, el secretario de Gobernación anunció que en los próximos días el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un decreto en el que el tema sobre la supresión del horario de verano será definido municipio por municipio en el territorio nacional.

Desde el estado de Baja California, en compañía con la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, hizo de conocimiento público que en las entidades federativas del norte de México se seguirán aplicando los horarios de verano e invierno.

Hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ciudadanía mexicana quiere que se cancele el cambio de horario en el país, señalando que su gobierno está trabajando para quitar dicho esquema.

En tanto, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal hizo hincapié en que hay estudios científicos que dan cuenta de los daños a la salud que provoca en las personas el cambio de horario de verano, en tanto que otros análisis señalan que los ahorros en el servicio eléctrico son mínimos.

“No pasa nada en la cuestión financiera. Antes a los presidentes los acalambraban los tecnócratas. les decían, esto no se puede hacer porque va a haber devaluación, fuga de capitales y ellos mandaban, el presidente les hacía caso en todo. lo tenían como pelele”, apuntó.

El pasado mes de abril del año en curso, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, aseguró que el Congreso de la Unión le pondría fin al horario de verano, tras que enviara una iniciativa de reforma en la materia.

“Mañana le pondremos fin al horario de verano. Lo pospusimos un día por unos pequeños ajustes que hay que hacerle a la iniciativa”, refirió el legislador petista en sus redes sociales el 27 de abril pasado.

No obstante, al no estar respaldada por las opiniones de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ni de la Secretaría de Energía (Sener) o de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el proyecto fue bajado de la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, y no fue sino hasta hace unos días cuando el presidente López Obrador volvió a poner el tema sobre la mesa de discusión pública.