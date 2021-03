En familia, en el campo y entre animales, así disfruta la vida Graciela Ortiz

Chihuahua.- Su gusto por la lectura, por los animales y la convivencia en familia, más que un pasatiempo son una forma de vida para Graciela Ortiz González, candidata del Revolucionario Institucional a la gubernatura de Chihuahua, quien en redes sociales ha mostrado a su mascota Zeus.

“Me gusta mucho la lectura, me gustan mucho los animales, los perros, los gatos, siempre en mi casa habrá una gatita, un perrito, los caballos, me gusta mucho el campo, disfruto enormemente el campo, nací en el campo y tengo ahora la fortuna de poder, en ocasiones, acudir a disfrutarlo, y me gusta muchísimo la convivencia con la familia, con los amigos, esas son las formas en las que yo disfruto la vida”, compartió en entrevista para debate.com.mx.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La exfuncionaria del gobierno estatal reconoció que es complicado compaginar la política con la familia, pero indicó que por fortuna tiene un esposo muy comprensivo y dos hijos.

Leer más: Inicia Adrián de la Garza carrera a la gubernatura de NL

“Yo fui madre y padre de mis dos hijos, tengo dos hijos que han sido muy solidarios y que han vivido conmigo no muy de cerca porque a ellos no les gusta la política, no participan en la política, pero han vivido conmigo las emociones de servirle a los chihuahuenses, de trabajar para Chihuahua, de ver junto conmigo que hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida un granito de arena, siempre buscando mejores condiciones para todos”.

Graciela no se considera una mujer de temores, aunque admite que sí hay cosas que le preocupan, como por ejemplo las condiciones del país y del estado en este momento, pero que le resultarían muy largo enumerar.