Frases más destacadas de EPN en Quinto Informe de Gobierno

México.- Este sábado, el presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje como parte de su quinto año de gobierno; aquí las frases más representativas del mismo.

1.-" A la fecha se han neutralizado a 107 de los 122 delincuentes más peligrosos"



2.- "No sólo se debe combatir la criminalidad con mano firme, sino también con mano certera"



3.- "Recuperar la seguridad es la mayor exigencia de la sociedad y la más alta prioridad del Gobierno de la República"



4.- "Expreso mi mayor reconocimiento a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por su valor y lealtad"



5.- "El fin de la pobreza extrema, en menos de una década, ahora es viable, si continuamos con este ritmo"



7.- "En lo que va de la Administración, se han recibido flujos históricos de Inversión Extranjera Directa por más de 156 mil millones de dólares"



8.- "Este gobierno ha priorizado la estabilidad macroeconómica, con una conducción responsable de las finanzas públicas"



9.- "México aún es una nación de contrastes; un país donde coexisten prosperidad y marginación económica; vanguardia y rezago"



10.- "El Gobierno de la República seguirá promoviendo el reconocimiento a los migrantes como agentes de cambio y desarrollo"



11.- "Lo he dicho y lo reitero: No aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como Nación"



12.- "México podrá convertirse en un país plenamente desarrollado en menos de dos décadas"



13.- "El futuro es incierto, pero sabemos a dónde queremos llegar. El pasado es conocido, y por eso sabemos qué debemos evitar"



14.- "La transformación que hemos emprendido seguirá adelante, porque México no se detiene"



15.- "Haber llegado a ser lo que somos como país, no es poco. Pero son todavía más, las hazañas que México tiene por lograr"

16.- "Los logros obtenidos no son exclusivos de un partido político ni de un gobierno, sino de todo el país"

17.- "Hacer política exige no confundir a los rivales con enemigos, signica sumar a todos en favor del interés general"

18.- "El siglo XXI debe ser el gran siglo de México"

Quinto Informe de Gobierno

Con ocho minutos antes de las 17:00 horas (Ciudad de México) se dio inicio a la entrega del informe de los cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Donde el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero fue quien entregó por escrito el Quinto Informe de Gobierno, al pleno de la Cámara de Diputados.

El secretario general, Mauricio Farah fue el encargado de recibir el documento.

Entregan Quinto Informe de Gobierno. Foto: @CanalCongreso

Mañana, Peña Nieto presidirá una reunión en Palacio Nacional en el que dará un mensaje sobre los resultados de su gobierno antes de viajar a China.

El Quinto Informe de gobierno de Peña Nieto se divide en 5 ejes: Educación de calidad, México próspero, México incluyente, México en Paz y Responsabilidad incluyente.

Uno de los principales ejes que más ha promovido el mandatario es Educación de Calidad, en este ha destacado el Nuevo Modelo Educativo que permitirá cambiar las prioridades educativas en las escuelas y enseñar a los alumnos, más que memorizar, a aprender.

En esa materia, el informe menciona la entrega de infraestructura de la Universidad Tecnológica El Retoño, en Aguascalientes. Destacan también 3.5 millones de actividades artísticas y culturales; el Programa de Escuelas al CIEN; Universidades Bilingües y Escuelas de Tiempo Completo.

Otros de los ejes principales del informe es México Próspero donde se subraya la facilitación a las nuevas telecomunicaciones, con 24.6 millones de nuevos usuarios conectados a internet; la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; el tren interurbano México-Toluca. El tren eléctrico de Guadalajara, entre otros.

En entrevista previa con El Universal, Peña Nieto hizo una evaluación de sus cinco años de gobierno.

Señaló que su equipo ha puesto especial atención a asignaturas que se tenía diagnosticado pero se vinieron posponiendo por mucho tiempo esos cambios.

Uno de los spots de Peña Nieto

Dijo:

"Aquí hubo la participación de distintas fuerzas políticas para lograr ajustes estructurales en diversos ámbitos, donde le hemos dado al país una mejor condición para que pueda acelerar su ritmo de desarrollo y pueda ofertar para su sociedad mayores oportunidades de empleo, de capacidad productiva, de competitividad, de ser más productivos".

