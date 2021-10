"En horas de no oficina digo lo que me da la chingada gana": Taibo II niega apoyo incondicional a AMLO

México.- El escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), declaró que puede decir lo que le da "la chingada gana" al no encontrarse en horas de oficina, tras afirmar que no está a favor de todo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante su participación en el cierre de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo la noche del domingo, Paco Ignacio Taibo II expuso que la realidad política nacional que ahora se vive se divide entre la 4T, opositores de derecha y opositores de izquierda radical.

Por su parte, el escritor negó suscribirse a cualquiera de las tres vertientes, manteniéndose al margen por ser funcionario público, a lo que añadió que puede opinar lo que quiera fuera de la oficina.

"Yo me negaba a subirme a uno de esos burros, soy funcionario público, estoy en horas de no oficina, entonces digo lo que me da la chingada gana", dijo Taibo II.

Cuestionado sobre si apoya incondicionalmente a AMLO, el director del Fondo de Cultura Económica reconoció la virtud del morenista de crear un gran frente para ganar las elecciones. Sin embargo, lo que no le gustó es que se sumaron a la 4T políticos de todos los partidos y facciones.

"¿Esto significa que a partir de esa victoria yo diga que me gustan todos los que llevaste al gabinete? No, y lo he hecho público", declaró.

El escritor recordó las tensiones que ha tenido con la 4T por decir lo que piensa. Al ser cuestionado sobre si está a favor de todo lo que dice AMLO, él respondió: "No, ni madres, estoy a favor de la línea general que ha marcado, del proyecto, de su habilidad táctica, pero no concuerdo absolutamente, tengo mis dudas".

También le preguntaron si está a favor del Estado construido por la 4T, a lo que Taibo II reiteró: "ni madres", pues asegura que "ha sido carcomido" en muchos sectores por la herencia del "estado más podrido de la faz de la tierra construido penosamente por el PRI y el PAN".

El director del FCE expuso que para impulsar la 4T se necesita construir organización social, dar lugar al debate, un esfuerzo que se debe hacer desde el gobierno y la sociedad.

Por último, Paco Ignacio Taibo II envió un mensaje a sus compañeros de la 4T, a quienes pidió que "no se hagan pendejos, hay que salir a la calle de nuevo, hay que volver a desarrollar oposición, hay que ser críticos".