En la mira: Ana Gabriela Guevara es citada por el Senado por desvío de recursos

Ciudad de México.- Debido a las contsnates polémicas por la gestión de la Conade, Ana Gabriela Guevara está bajo mira de distintas investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), y será de esta manera llevada a declarar al Senado de la República.

La ex atleta olímpica, Ana Gabriela Guevara, es acusada de presuntos desvíos de recursos y corrupción en la administración de la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade), y su caso estará a cuenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La medallista sería citada a comparecer, pero la senadora Katia Ávila, del Partido Encuentro Social, propuso una reunión de trabajo, debido a que las investigaciones de la SFP aún están en desarrollo.

Leer más: "México seguirá informando transparentemente sobre la pandemia": AMLO

"Que pudiéramos transformar esta comparecencia en una mesa de trabajo, me parece que sería todavía mucho más rica, donde la propia titular de la Comisión pudiera reunirse con nosotros a través de una mesa de trabajo donde nos pudiera informar, aunque tengo ciertas dudas, no sé qué tanto nos pueda informar con relación al tema mencionado, dado que hay una investigación, no sé qué tanta información nos pueda ella compartir", planteó.

Ana Gabriela Guevara fue puesta en la mira por su administración en la Conade. AFP

Los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte aceptaron la propuesta, con la condición de que una vez que se den a conocer los resultados de las indagatorias, se llame a comparecer a Guevara.

Cumpleaños de Mario Zamora, senador por Sinaloa

En la exposición de motivos del dictamen se establece "la necesidad de que la directora general de la Conade explique las irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública en diversas auditorías.