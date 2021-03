En las encuestas no voy en primer lugar, lo reconozco: Ricardo Bours

Sonora.- Experiencia en finanzas públicas, capacidad para generar empleos y honestidad son las cartas fuertes de Ricardo Bours, candidato a gobernador de Sonora con Movimiento Ciudadano, afirmó en entrevista para Debate.

Sin embargo, el sonorense reconoce que Movimiento Ciudadano, partido con el que busca este puesto de elección popular, está en una etapa de construcción, además de no estar en los primeros lugares en las encuestas ciudadanas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pese a esto, Bours sostiene que su dedicación, su preparación académica y su visión regionalista son algunas de sus fortalezas rumbo a la búsqueda de la gubernatura.

Leer más: Un hombre de familia y fanático de la cocina: Ricardo Bours

“Mi pasión, mi dedicación, mi conocimiento en las finanzas públicas, pues las finanzas del estado van a quedar en una situación sumamente deplorables, y mi capacidad de generar empleos, en el grupo hemos ido generando empleos y ahí creo que es algo que me distingue, la otra es una visión regionalista que tengo, no podemos adoptar la idea de que hay municipios más importantes que otros en Sonora, hay municipios más grandes, debemos rescatar a esos municipios, nuestra infraestructura municipal está sumamente deteriorada”, compartió.

¿Y sus debilidades?

En el lado contrario, al hablar de sus debilidades, Bours mencionó que una de ellas es pertenecer a este naciente partido político, una institución joven, pero con una visión en la que los ciudadanos son primero.

“Sí, claro, han señalado que Movimiento Ciudadano es una institución política joven, sin una gran estructura, pero me ha tocado una visión que hay que dar a conocer, una visión donde primero está el ciudadano antes que la institución política, y sí es cierto, no tenemos la gran estructura; sin embargo, es más fácil construir algo que arreglar un edificio viejo, un edificio pesado. Estamos construyendo una estructura nueva. En las encuestas no voy en primer lugar, lo reconozco. Sin embargo, desestimo las encuestas que han elaborado otras instituciones políticas, y la fuerza de Morena se va a desplomar cuando vean el desempeño que han tenido los alcaldes”, afirmó.

Para el empresario, su mayor éxito es su familia y, en el lado opuesto, dentro de sus fracasos, reconoce que los ha tenido en sus negocios personales.

Leer más: Afirma Ricardo Bours que en Sonora "Urge Alerta de Género"

“¡Ah, caray! Hemos tenido negocios en los que no nos ha ido muy bien, en los que hemos fracasado, uno piensa, somos un grupo empresarial fuerte y uno piensa en éxitos, pero hemos fracasado en negocios, sin lugar a dudas, pero con una previsión para salir adelante, disciplina para lograrlo”.