"En lo oscurito": Omar Fayad reclama al PRI por dar candidatura de Hidalgo al PAN

Hidalgo.- El mandatario higalguense Omar Fayad reclamó al PRI por haber dado al PAN la candidatura del gobierno de Hidalgo, luego de que el tricolor anunció una coalición con el blanquiazul y el PRD para las elecciones en varios estados.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Omar Fayad se quejó de que a pesar de ser priista no fue convocado a la reunión de la Comisión Política Permanente del PRI, donde se tomó la decisión de formar la coalición.

"La Comisión Política Permanente del @PRI_Nacional le entregó la candidatura a la gubernatura de mi estado, Hidalgo, al Partido @AccionNacional; en un acto al que no fui convocado, siendo integrante de esta misma comisión", señaló.

Leer más: El INE no es el cuarto poder, pero quiere serlo: Alfredo Jalife

"Esto es otro de los muchos agravios que en lo oscurito le han venido haciendo a la militancia; la que ha mantenido a Hidalgo como uno de los bastiones priistas de México", agregó Fayad.

El gobernador de Hidalgo consideró que es una farsa y en el PRI se brincaron los procesos para imponer la candidatura por la vía del blanquiazul.

"El PRI no es malo, lo malo son las decisiones de sus dirigentes (...) A todo el priismo que ha mostrado su molestia e indignación por esta traición, le refrendo mi convicción a los principios y valores en los que creo y me he forjado", aseveró.

Omar Fayad advirtió que, como priista, en el marco de la ley, acompañará a quienes han decidido dar la batalla por la democratización del partido y el respeto a las dirigencias y consejeros estatales.

La noche del 29 de diciembre de 2021, los integrantes de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional votaron a mano alzada los convenios de coalición con el PAN y PRD en las próximas elecciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas.

Leer más: Quién es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI detenido por trata de personas

Sobre Hidalgo, se acordó que la candidatura saldrá del proceso interno de selección y postulación del PAN.