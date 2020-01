En marcha carrera por la sucesión al Gobierno de Sinaloa en 2021

Sinaloa.- Ni son todos los que están, ni están todos los que son… y ellos lo saben, pero aun así han decidido adelantar su carrera con miras a la sucesión por la gubernatura de 2021, al menos es lo que parece y así lo aprecian columnistas y analistas consultados por este rotativo, quienes coinciden en que la aparición de una lona con el mensaje «¡Anímate, Chuy! Es hora de transformar Sinaloa» parece haber marcado la pauta de arranque.

Al viejo estilo priista —coinciden columnistas—, quizá pensando que el dicho de que «al que madruga, Dios la ayuda», varios personajes identificados con diversos grupos políticos del PRI, Morena y el PAS están en franca «campaña» no oficial desde sus cargos como funcionarios, legisladores o de manera libre, lo que es interpretado como una estrategia para adelantar los tiempos sin ser reprendidos por la autoridad electoral ni por sus propios partidos políticos o por su jefe político: el gobernador.

La lista no es muy larga. Quienes desde el Partido Revolucionario Institucional han dicho abiertamente que sí aspiran a la candidatura para la gubernatura son Aarón Irízar López, que en 2019 dijo que no lo dieran por muerto para el 2021, incluso durante este año se ha reunido con dirigentes estatales del PAN y Movimiento Ciudadano, y con representantes de diferentes sectores.

Sergio Torres Félix, quien es secretario de Pesca y Acuacultura en el Gobierno estatal, dijo hace una semana que sí aspira y sí se anima; también el exdiputado federal Germán Escobar, identificado como un priista de la vieja guardia, él dijo: «¿A quién no le gustaría ser gobernador?».

Jesús Vizcarra se reunió recientemente con Estrada Ferreiro, el diputado federal Fernando García, el superdelegado Jaime Montes y el diputado priista Alfredo Villegas. Foto: El Debate

Factor de influencia

Jesús Vizcarra Calderón, candidato del PRI a la gubernatura en 2010, es un político cuyo nombre surge con fuerza previo a cada proceso electoral, y esta vez no es la excepción, pues se le maneja con insistencia, aun cuando él ha dicho estar ocupado en sus negocios.

El 6 de enero colgaron en la ciudad de Culiacán una lona con la frase: «¡Anímate, Chuy! Es hora de transformar Sinaloa». Los comentarios sobre si el autor sería Vizcarra, el alcalde de Culiacán (Jesús Estrada) o el dirigente del PRI (Jesús Valdés) no se hicieron esperar, pero días después el empresario de la carne aseguró que no le interesa buscar una posición política.

Sin embargo, no cesan las especulaciones sobre sus reales aspiraciones políticas o si solamente trate de influir en la designación del próximo gobernador de Sinaloa. Y a esas especulaciones contribuyen sus encuentros con políticos, como el morenista Jaime Bonilla, previo a la elección del año pasado en Baja California; lo mismo que sus fotos con el presidente Andrés Manuel durante una de sus visitas a Sinaloa.

Incluso un reciente encuentro de Vizcarra en su palco del estadio de Tomateros con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, el diputado federal Fernando García y el superdelegado Jaime Montes Salas —los tres morenistas—, y el diputado federal priista Alfredo Villegas, también generó ruido en los diferentes grupos políticos, y así lo consignan columnistas de este diario, quienes afirman que el excandidato a gobernador está, desde hace tiempo, coqueteando con Morena (https://bit.ly/3apQKyr).

Días después de este encuentro, Estrada Ferreiro declaró a un medio radiofónico que se trató de un encuentro casual en el que solo hablaron de beisbol: «Me preguntó, “oye, esa pancarta ¿quién la puso, ustedes?”. “Anímate, Chuy”, le dije» (risas). Y afirmó que él no puede tener preferencias políticas, por su cargo.

Las lecturas

Sobre los destapes adelantados, el columnista de este rotativo y exrector de la Universidad Autónoma de Occidente, Aarón Sánchez, sostuvo que la carrera por la sucesión ya inició, e intentar negarlo sería cegarse ante una evidencia tan clara. «Creo que el proceso, de manera informal, no legal, ya inició. Algunos de los que han manifestado su intención lo están haciendo abiertamente en público o en reuniones pequeñas».

Considera que quienes aspiran a la candidatura por la gubernatura, con su actitud demuestran que no tienen respeto ni les interesa si hay autoridad de partido o autoridades legales o políticas.

Los «adelantados», recordó Aarón Sánchez, no necesariamente serán los elegidos, pues en el camino irán surgiendo más interesados. Incluso afirma que hay varios que optan por guardar un prudente silencio, pero también tienen en marcha otro tipo de procedimientos.

«Hasta donde me he enterado, de forma indirecta, el gobernador ha dado la instrucción de que se muevan a personajes como Chuy Valdés, Juan Alfonso Mejía, Sergio Jacobo, Sergio Torres y hasta Ricardo Madrid», dijo el columnista.

Sin embargo, admite que algunos de los que ya se mueven, como Aarón Irízar, no tienen que rendir cuentas a nadie, y quizá otros priistas más decidan irse por la libre, pues añade que al gobernador no le conviene que empiecen a destapar sus aspiraciones.

Los tiempos del gobernador

El también columnista de EL DEBATE, Fernando Zepeda, recordó que, al margen de la movilización de algunos políticos, el gobernador Quirino Ordaz Coppel trae su propios tiempos, y seguramente también su propia lista de prospectos.

Se refirió a los destapes de Germán Escobar y al rumor de que Pablo Moreno Cota también ha empezado a moverse, pero recordó que ambos son políticos de la vieja escuela priista que, si quieren competir, deberán adaptarse a los nuevos tiempos y nuevas formas de hacer política para no incurrir en las viejas prácticas.

En torno a las posibles aspiraciones de los alcaldes de Culiacán y Mazatlán, Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez, respectivamente, Zepeda coincidió con Héctor Ponce, también columnista de este diario, en que ellos tienen en contra sus malas Administraciones, lo mismo que varios legisladores con su gris desempeño.

Los tres columnistas coinciden en que por Morena, los aspirantes naturales a la candidatura a la gubernatura son Rubén Rocha Moya e Imelda Castro.

Del dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuen, lo ven buscando una alianza; mientras que en el PAN no ven personajes fuertes, a pesar de que el dirigente estatal ha mencionado tener en mente a Edna Fong, presidenta de Coparmex, al empresario Juan Pablo Castañón, al excandidato a gobernador Heriberto Félix Guerra y al actual titular de Sepyc, Juan Alfonso Mejía. A este último los columnistas le ven posibilidades muy reales de competir por el PRI.

Poca fidelidad partidista.- Aarón Sánchez ve en los pretensos una pérdida de interés y fidelidad por los partidos políticos.

Aún faltan destapes.- Analistas anticipan que a la lista de pretensos del PRI se sumarán Mario Zamora, Diva Gastélum y Daniel Amador.

El IEES pide no adelantar campañas

A la serie de destapes, siguió no solo la advertencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel de que aquel funcionario que quiera hacer campaña mejor renuncie, sino también el llamado de la titular del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Karla Peraza Zazueta, a que los políticos no adelanten campañas.

Sin embargo, para los analistas políticos estos son como «llamados a misa», a los que políticos «aprontados» no harán caso.

Peraza Zazueta pidió a los dirigentes de partidos, a funcionarios y militantes respetar los tiempos, y estos aún no inician.

Arrancan carrrera por la gubernatura de Sinaloa

Sergio Torres Félix. Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1966. Lugar: Culiacán. Profesión: Abogado y contador público. Trayectoria: Alcalde de Culiacán de 2014 a 2016, fue presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Culiacán en 2005 y regidor de 2005 a 2007, diputado local de 2007 a 2010 y diputado federal de la 62 Legislatura (2012). En 2016 buscó la candidatura del PRI a la gubernatura.



El pasado 13 de enero dijo a la prensa que sí aspira a la gubernatura para el 2021 y que sí se anima. Como alcalde fue criticado previo al 2016 por su campaña Al 100 por Culiacán, con la cual se dijo estaba promoviendo su imagen con miras a la sucesión por la gubernatura.

Jesús Vizcarra Calderón. Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1960. Lugar: Culiacán. Profesión: Empresario. Trayectoria: Presidente del Grupo Viz desde 1985, fue alcalde de Culiacán de 2008 a 2010, diputado federal de la 59 Legislatura (2003-2004), de 2004 a 2007 fue secretario de Desarrollo Económico, fue candidato del PRI al Gobierno de Sinaloa en 2010.

Tras la aparición de una manta con la leyenda «¡Anímate, Chuy!» surgieron especulaciones que apuntaban al empresario de la carne. Él aclaró que no le interesa una posición política, pero de forma recurrente se ha dejado ver con actores políticos nacionales y locales de Morena.

Germán Escobar. Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1965. Lugar: Elota. Profesión: Abogado. Trayectoria: Como diputado federal de la 63 Legislatura (2015-2018) presidió la Comisión de Agricultura, fue diputado local de la 60 Legislatura (2001-2004), alcalde de Elota de 2005 a 2007, en 1996 presidió el Comité Directivo Municipal del PRI en Elota y de 2010 a 2017 presidió la CNC en Sinaloa.

Luego del destape de Sergio Torres y la aparición de la lona con la frase «¡Anímate, Chuy!» el exdiputado federal priista dijo que «¿a quién no le gustaría ser gobernador?», con lo que se apuntó para buscar la candidatura al Gobierno de Sinaloa, «aunque [aún] no sean los tiempos».

Héctor Melesio Cuen Ojeda. Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1955. Lugar: Badiraguato. Profesión: Químico farmacobiólogo. Trayectoria: Fundador y presidente estatal del PAS; candidato a gobernador en 2016 en alianza con MC, quedó segundo lugar; rector de la UAS de 2005 a 2009, alcalde de Culiacán por el PRI de 2010 a 2011, diputado local del PAS de 2014 a 2016 y candidato al Senado en 2012 y en 2018.

De vuelta en el activismo político, luego de un receso por problemas de salud a mediados de 2019, Cuen Ojeda ha dicho que busca formar nuevos cuadros para no convertirse en el candidato eterno de su partido, pero tampoco descarta volver a buscar la gubernatura.

Juan Alfonso Mejía. Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1974. Lugar: Guadalajara. Profesión: Doctor en ciencia política. Trayectoria: Secretario de Educación Pública y Cultura desde octubre de 2018; antes fue director general nacional de Mexicanos Primero, organización de la que fue el primer director general en Sinaloa; de 2009 a 2011 fue coordinador de delegados de la Secretaría de Educación Pública.

Cuando se le pregunta sobre sus aspiraciones políticas para 2021 solo ríe y evade la pregunta con frases en las que confirma estar cumpliendo la encomienda que le dio el gobernador al frente de la Sepyc, donde analistas lo ven muy activo y cercano a la gente, casi encampañado.

Luis Guillermo Benítez Torres. Fecha de nacimiento: En 1951. Lugar: Mazatlán. Profesión: Químico farmacobiólogo. Trayectoria: Es presidente municipal de Mazatlán; en 2016 fue candidato de Morena a la alcaldía del puerto, logrando solo 10 mil 492 votos; coordinó la campaña presidencial de AMLO en el sur de Sinaloa en 2012 y fue el primer presidente ejecutivo estatal de Morena.

El alcalde de Mazatlán es identificado como uno de los sinaloenses más cercanos a López Obrador. El político ha encabezado eventos en Ahome y Culiacán, y atrae los reflectores por sus confrontaciones con el sector empresarial, con la prensa y con el Gobierno estatal.

Aarón Irízar López. Fecha de nacimiento: 28 de febrero de 1950. Lugar: Guamúchil. Profesión: Administración de empresas. Trayectoria: Presidente municipal de Culiacán de 2005 a 2007, diputado federal en las Legislaturas 58 (2000-2003) y 61 (2009-2012), diputado local de la 54 Legislatura (1992-1995), senador de la República de 2012 a 2018. En 2016 buscó la candidatura del PRI a la gubernatura.

El exsenador de la República, quien en 2019 advirtió que no lo dieran por muerto para el 2021, mantiene un fuerte activismo a través de reuniones con representantes de diferentes sectores productivos. Se ha reunido con dirigentes del PAN y de Movimiento Ciudadano.

Jesús Estrada Ferreiro. Fecha de nacimiento: 10 de marzo de 1954. Lugar: Culiacán. Profesión: Abogado. Trayectoria: El alcalde de Culiacán, en 2016 fue candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa; antes, en 2010, buscó una diputación local como candidato del PRD en alianza con el PAN. En el sexenio de Antonio Toledo Corro fue agente del Ministerio Público y subprocurador de Justicia.

En 2019 el alcalde dijo que la gubernatura no era su aspiración «de momento». Hoy, tras darse a conocer una foto del encuentro que sostuvo con Jesús Vizcarra y otros políticos del PRI y de Morena, admitió en radio que ambos vacilaron sobre la manta con la frase «¡Anímate, Chuy!».

Imelda Castro Castro. Fecha de nacimiento: 30 de noviembre de 1968. Lugar: Sinaloa de Leyva. Profesión: Ciencias políticas y sociales. Trayectoria: Como senadora es secretaria de la Comisión de Estudios Legislati-vos, fue diputada local por el PRD en las Legislaturas 57 (2001-2004) y 61 (2013-2016 ), presidió el PRD estatal de 2005 al 2008 y fue regidora del PRD en Culiacán de 2016 a 2018.

Considerada también una aspirante natural a la candidatura de Morena para 2021, Imelda se mueve por todo el estado; sin embargo, ante la efervescencia política, la legisladora consideró una grosería para los ciudadanos el que funcionarios hagan públicas sus aspiraciones.