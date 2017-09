En riesgo desafuero de diputada por errores de Fepade

Ciudad de México.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició la verificación de la solicitud de desafuero de la presidenta del Congreso de Chihuahua, la priísta Diana Karina Velázquez Ramírez, quien está acusada de participar en desvío de recursos del gobierno de César Duarte al PRI cuando fue dirigente estatal.



Sin embargo, el presidente de la Sección Instructora, el priísta Ricardo Ramírez Nieto, informó que existe el riesgo de que no se le dé entrada a esta solicitud de la Fepade debido a que no envió una copia certificada de la solicitud, además de que tiene tachaduras y enmendaduras.

Ricardo Ramírez Nieto. Foto: El Universal



Ramírez Nieto informó que se le dio un plazo de 5 días a la Fepade para enmendar esto y poder iniciar el trámite.



“Si no cumple el requerimiento entre los cinco días, tal y como nosotros lo estamos solicitando, nosotros le damos para atrás, o sea la desechamos; así está el apercibimiento. En caso de no cumplirse le tendrá por no interpuesto”, dijo el priísta.



- ¿Son graves las omisiones o tachaduras?



- Sí, le impiden producir una defensa y estaríamos violando su legítimo derecho, su derecho humano y garantía constitucional a una debida defensa, al debido proceso.



En tanto, el panista, Juan Pablo Piña, informó que sí hace falta que la Fepade envíe una copia certificada del expediente y reconoció que sí tiene tachaduras y enmendaduras.



“Necesitamos que nos mande una copia certificada para poder iniciar el procedimiento, respetar la garantía de audiencia, el debido proceso, eso es todo”.



- Pero sí hay tachaduras y enmendaduras.



- Sí, entiendo que es por proteger los datos personales, pero nosotros necesitamos tenerla por completo. Entonces, hicimos un requerimiento de mero trámite y si lo cumple la Fepade, la semana que entra que vamos a sesionar, estaremos ya iniciando formalmente.

En el desarrollo de México siempre ha estado el PRI, aseguran

El PRI es el único partido que se preocupa por la formación de las nuevas generaciones, así lo ha demostrado durante muchos años a través de Icadep, posicionándose como un instituto político de puertas abiertas incluyente y de jóvenes, aseguró el presidente del CDE del PRI Carlos Gandarilla al inaugurar los trabajos de la Primera Generación de la Escuela Estatal de Cuadros en Sinaloa.

Afirmó que el PRI ha formado parte de la historia de México haciendo grandes transformaciones como un partido con principios ideológicos que suman mucha identidad con el pueblo mexicano, “en el desarrollo y crecimiento que hemos tenido en nuestro país y estado, allí está el PRI”.

Carlos Gandarilla. Foto: EL DEBATE

Citó al filósofo chino Confucio al decir que quienes no conocen la historia de su pueblo, están condenados a repetirla, al tiempo que recordó los avances que ha tenido la participación política de las mujeres, quienes han trabajado intensamente para lograr empoderarse.

En ese sentido, Carlos Gandarilla felicitó el trabajo de la diputada federal Paola Gárate al frente del Icadep en Sinaloa y a la líder estatal de las mujeres priistas, Mónica López, (ambas presentes), por su esfuerzo en la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, espacio que permite brindar herramientas para su desarrollo y empoderamiento en la política.

Con Información de: El Universal

