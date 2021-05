En vivo, Conversatorio de Ideas y Propuestas con candidatos a la alcaldía de Guasave

Sinaloa.- Este 14 de mayo a las 11:00 horas (local) da inicio la transmisión en vivo del Conversatorio de Ideas y Propuestas de candidatos a la alcaldía de Guasave, organizado por Debate.

Martín Ahumada Quintero, de la candidatura en común Morena-PAS; Jesús Antonio López Rodríguez, de la alianza Va por Sinaloa (PRI, PAN y PRD); Karen Lizeth Soto Sandoval, de Fuerza por México, y Rosario Antonio Ramírez, del Partido Encuentro Solidario.

El evento, cuya sede serán las instalaciones del auditorio del Centro Cultural Guasave, iniciará a las 11:00 horas, sin público y en estricto apego a las medidas sanitarias que dictan las autoridades de salud. La transmisión en vivo se podrá seguir a través de los medios digitales de EL DEBATE: youtube.com/ElDebateNoticias, Twitter: @ELDEBATE, Facebook:/DebateGuasave y, desde luego, en el sitio web: www.debate.com.mx.

La mecánica del desarrollo de este ejercicio consiste en distribuir los temas en seis bloques de participación, en cuyo inicio, los moderadores presentarán y explicarán la mecánica correspondiente.

Los bloques

Los tres primeros espacios tendrán una duración máxima de 2 minutos con 30 segundos cada uno, para que los participantes expongan sus propuestas. Estos bloques cerrarán con preguntas, réplicas y contrarréplicas.

En el cuarto bloque, los participantes tendrán un minutos con 30 segundos, sin lugar a réplicas y contrarréplicas, en tanto que el quinto bloque, de 14 minutos, se desarrollará bajo los mismos términos que el anterior.

Para el último segmento de participación, de 9 minutos con 30 segundos, tendrán dos minutos para otorgar sus conclusiones y tratar de convencer al electorado por qué deben votar por ellos.

Es importante destacar que durante la transmisión en vivo del Conversatorio de Ideas y propuestas 2021 se contará con la participación de destacados analistas políticos. Ellos son: Enrique Gutiérrez, Crescencio Flores, Manuel Cortez y Sergio Ernesto Gómez.

Espero que sea un evento muy civilizado y que aporte algo: Martín Ahumada

El Conversatorio de Ideas y Propuestas de EL DEBATE es un evento que puede darnos la oportunidad de presentar nuestras propuestas en los diferentes rubros que se plantean, espero que sea un evento muy civilizado, donde podamos aportar a nuestra ciudadanía guasavense, el ejercicio es para elegir el voto de quién debe de gobernar nuestro municipio. Martín Ahumada Quintero, candidato de Morena-PAS, es originario del poblado Casa Blanca en Guasave, donde vivió hasta cumplir la educación secundaria, luego se fue a Culiacán para hacer la educación media superior y estudió medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, realizo su internado en la clínica No. 1 del IMSS en Culiacán. Continuó con su servicio social en el Hospital Rural Federal No. 12 en El Fuerte, y ese año presentó su examen para la ciencia médica, y al aprobarlo, se fue a Guadalajara, a la clínica No. 46, seguido de ello presentó un examen para hacer su especialidad en cardiología.

Martín Ahumada

Si se dan provocaciones en este ejercicio, hay que ignorarlas: Jesús López Rodríguez

Espero que este Conversatorio de Ideas y Propuestas de EL DEBATE, efectivamente sea un ejercicio democrático, en donde todos los candidatos nos concretemos a dar las propuestas que se requieren dar, en función de lo que uno quiere para Guasave. Sin duda, es un ejercicio democrático y uno va a ir a plantear sus propuestas, lo que uno quiere hacer por Guasave, y si hay provocaciones, pues hay que ignorarlas, yo creo que es momento de tener una cultura totalmente diferente y tener civilidad política.

Yo voy a seguir manifestando qué es lo que he hecho, qué es lo que quiero para Guasave y cómo lo vamos a hacer, precisamente se trata de que los guasavenses lo conozcan cada vez más a uno, afortunadamente a mí los guasavenses ya me conocen, saben de qué soy capaz, saben que he estado en posiciones previas a esta posibilidad que tengo de dirigir Guasave y lo he hecho con resultados, lo he hecho demostrando que tengo la capacidad.

Jesús Antonio López

Me enfocaré en mis propuestas, pero listo para cualquier escenario: Rosario A. Ramírez

Rosario Antonio Ramírez, candidato del Partido Encuentro Solidario, comenta que en el Conversatorio de Ideas y Propuestas de EL DEBATE que se llevará a cabo hoy, él solo piensa transmitir honestidad, transparencia y verdades. En este ejercicio democrático, del que estoy agradecido se me haya invitado, solo piendo enfocarme en mis propuestas de campaña, ese es mi objetivo, pero también estoy listo para cualquier escenario que se presente, haciendo alusión a que si recibe ataques, no piensa quedarse con ellos.

Asegura que aprovechará esta plataforma que EL DEBATE le ofrece para hacer extensivo su mensaje, sus propuestas y hará todo lo que esté a su alcance para que la ciudadanía se convenza que él es la mejor opción. Rosario Antonio Ramírez nació el 21 de septiembre de 1969 en Guasave, quien fue locutor, cronista y comentarista de radio y televi, sión, con 22 años dentro del periodismo.

Rosario Antonio Ramírez

Yo voy a lo mío y no a tener réplicas con ninguno de los candidatos: Karen Lizeth Soto

“Este ejercicio del Conversatorio de Ideas y Propuestas de EL DEBATE trataré de aprovecharlo para posionarme mejor, pues quiero que el electorado me conozca un poco más, ya que aún me faltan por recorrer muchos lugares de este municipio, pero a través de este ejercicio democrático, creo que se pueden obtener cosas importantes. La idea que traigo es la de que conozcan mis propuestas, para eso vengo a este evento, yo voy a lo mío, pues no tengo ninguna intención de tener réplicas con ninguno de los candidatos".

Karen Lizeth Soto Sandoval es la candidata a la alcaldía de Guasave por el partido Fuerza por México, quien nació un 30 de diciembre de 1986 en Palos Blancos, Guasave. Ella es de profesión odontóloga, quien laboró algunos años como asistente en la ciudad de Culiacán, pero desde hace 10 años puso su propio consultorio en el pueblo que la vio nacer, la comunidad de Palos Blancos.