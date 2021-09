En vivo. AMLO da el Grito de Independencia desde un Zócalo vacío

CDMX.- A través de esta página podrás ver la transmisión en vivo del Grito de Independencia que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional, frente al Zócalo de la Ciudad de México.

Para realizar este evento se realizó el cierre de diversas calles del Centro Histórico de la CDMX. Además, en el Zócalo capitalino se realizó la construcción una maqueta que imita una piramide de Tenochtitlan.

En esta maqueta se realizará un videomapping, es decir, proyecciones que darán color y vida a al Zócalo de la Ciudad de México, mateniendo un respeto por los colores patrios.

Cabe señalar que el festejo del 15 de septiembre se realizará sin la presencia del pueblo en el Zócalo, pues los contagios de Covid-19 no permiten que haya actos masivos en la Ciudad de México.

De forma que por segundo año consecutivo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador estará dando el Grito de Independencia sin público, más que el de algunos funcionarios que atiendan el evento desde Palacio Nacional.

No obstante, este evento será transmitido a través de las distintas redes sociales del Gobierno Federal, y a pesar de que no habrá público, no se ha suspendido la espectacular presentación visual que se realizará en el vacío Zócalo.

Programa 15 de septiembre, ceremonia del Grito de Independencia. Palacio Nacional.