Encontrar a los 43 de Ayotzinapa, una prioridad para AMLO

México.- A cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que es una prioridad de su gobierno encontrar a los jóvenes, conocer la verdad y que haya justicia.

“No pierdo las esperanzas, estoy optimista, creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares. No lo descarto, no me doy por vencido, al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad, porque, insisto, si no hay protección, si no hay complicidad, si no hay contubernio de las autoridades con quienes participaron en estos hechos, se tiene que saber”, subrayó.

“El que estemos aquí informando demuestra eso”, agregó en conferencia de prensa matutina durante la presentación del informe de avances de las investigaciones para conocer el paradero de los jóvenes.

El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a que quienes tengan información fidedigna, comprobable y confiable de los normalistas, la aporten para encontrarlos. La Fiscalía General de la República ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Foto: amlo.org

En el caso de quien aporte datos del paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales integrantes del grupo delictivo que operó la noche de Iguala y que formó parte de la Policía Municipal, la FGR le dará 10 millones de pesos.

“Sería una gran contribución el que se ayude a saber el paradero de los jóvenes, quienes sepa algo, no sólo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México”, remarcó el mandatario.

El presidente indicó que el Gobierno de México tiene voluntad y está abierto al escrutinio internacional, por lo que la participación de investigadores externos no tendrá obstáculos ni limitaciones.

“Están abiertas las puertas del país para ayudar a esclarecer este asunto”, remarcó.

Destacó que participan todas las instituciones y en particular la Secretaría de la Defensa Nacional ha presentado información y abierto a los familiares e investigadores las instalaciones del 27 Batallón Militar que anteriormente no se permitía visitar.

Con la playera puesta de los 43 estudiantes, que los familiares de los estudiantes pidieron al presidente usar en este quinto aniversario de los hechos, el jefe del Ejecutivo refrendó su afecto y apoyo, al tiempo que les aseguró que no faltarán los recursos para conocer la verdad.

“Está dada la instrucción de que participe todo el gobierno con todos los recursos que sean necesarios. Alejandro (Encinas) está contando con todo el apoyo que se requiere. Yo tengo el compromiso con las madres, con los padres, de estarnos reuniendo periódicamente (…) Quiero que sean pocas, para encontrarnos, si es posible, en las comunidades, en los pueblos, ya resuelto este caso”, apuntó.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, indicó que el caso de los 43 estudiantes es de desaparición forzada cometida por agentes del Estado mexicano.

Reiteró que existen dos líneas de investigación: búsqueda en vida de los jóvenes y destino final.

Colaboran en la búsqueda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se formó el Grupo de Asesoría Técnica y se unieron los antropólogos argentinos forenses y los laboratorios de Innsbruck, Australia. Todos reúnen y analizan nuevas pruebas.

A lo largo de 48 días de búsqueda se han llevado a cabo ocho operativos en cinco municipios: Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco. Hay otros dos en proceso, uno de ellos en el basurero de Tepecuacuilco en coordinación con la FGR y la Sedena.

Foto: amlo.org

El subsecretario detalló que en la última reunión con los familiares de los normalistas se puso la condición de avanzar en un replanteamiento integral de la investigación subsanando las omisiones, contradicciones, falta de elementos y de presentación de pruebas en la averiguación que condujo a la llamada ‘verdad histórica’.

Resaltó que con la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana, por primera vez se tiene acceso a la información derivada del papel de la Policía Federal Preventiva y el Cisen durante estos eventos.

Indicó que se creó un Comité Científico Asesor de la Comisión Presidencial encabezado por el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial del Conacyt, que ha realizado actividades de búsqueda complementaria e identificado más de 200 fosas clandestinas con 184 cuerpos, de los cuales 44 ya fueron identificados. Ninguno corresponde a los jóvenes desaparecidos.

Además, se analizaron redes de telefonía y 80 millones de registros de llamadas del día de los hechos y los posteriores durante 4 años.

Se identificaron 206 mil llamadas de interés que permitieron construir una red de 84 mil líneas prioritarias y de 116 números telefónicos, para dar seguimiento minuto a minuto.

“Tenemos certeza de cómo se realizó el operativo de los grupos delictivos y afirmamos que en ningún momento hubo contacto por parte de los estudiantes con grupos delictivos”, puntualizó.

El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, adelantó que la próxima semana se enviarán citatorios a los funcionarios públicos que en 2014 ostentaban un cargo público, incluido el exprocurador Jesús Murillo Karam, para presentarse a declarar.

Este día se transmitirá a través del Sistema Público de Radiodifusión un documental de los trabajos realizados y una entrevista. Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio y los canales 22, 11 y 14, así como Capital 21, acompañarán con programas especiales el proceso de rendición de cuentas.