Encuentran “patrón” de corrupción con Gabino Cué

Oaxaca.- La Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca tiene identificado un “patrón sistémico” de corrupción en el sexenio de Gabino Cué, utilizado para la malversación de recursos públicos y la investigación apunta al ex mandatario, reveló el fiscal Jorge Emilio Iruegas Álvarez a EL UNIVERSAL.

El pasado viernes, según publicó El Universal, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, informó que se investigan 2 mil 693 casos de probables hechos de corrupción en la entidad. Durante su comparecencia, ante diputados del estado, precisó que en la Fiscalía Anticorrupción se encuentran en trámite mil 595 averiguaciones previas, así como mil 98 carpetas de investigación.

Postura. El fiscal Jorge Emilio Iruegas Álvarez declara que se realiza una investigación sin distinción

De ese total, 2 mil 348 son por abuso de autoridad, 64 por peculado, 31 por extorsión, 15 por enriquecimiento ilícito, 85 por ejercicio indebido de funciones, 93 por desobediencia a un mandato legítimo y 57 por amenazas.

Además, en la Visitaduría General de la Fiscalía se iniciaron 308 procedimientos administrativos: 137 contra ministerios públicos, 86 contra agentes estatales de investigación, 25 contra peritos y 59 contra otros funcionarios. Se han impuesto sanciones a 39: seis ministerios públicos, 11 peritos y 22 agentes de investigación.

En este contexto Iruegas Álvarez afirma en entrevista que se realiza una investigación sin distinción. “Nosotros comprobamos que un ex gobernador, un ex operador de un mandatario o cualquier ex funcionario desvió recursos, los estaremos investigando”, asegura.

Gabino Cué. Foto: El Universal

A ello agrega que del gobierno de Gabino Cué “toda la administración está en escrutinio”.

Las afirmaciones del fiscal tienen como fundamento la detección de un modus operandi, que se repite y mediante el cual se desviaron recursos destinados a obra pública.

El patrón inicia con la modificación de leyes para permitir que dependencias a cargo de servidores públicos, afines al titular del Ejecutivo estatal, tuvieran acceso a dinero etiquetado para la ejecución de obras públicas. “No ejecutaba quien tenía que y pasaban por otra persona afín al grupo en el poder y, obviamente, en las investigaciones de la fiscalía se encontraron obras pagadas; sin embargo, que nunca fueron ejecutadas; compra de artículos de mala calidad, contratos sin que se recibiera el producto y movimiento de dinero entre distintas secretarías que violentan la normatividad”, explica el fiscal.

Gabino Cué. Foto: El Universal

Tras ex funcionarios. El arranque de la Fiscalía Anticorrupción fue vertiginoso. En seis meses, siete funcionarios de la administración pasada se encuentran presos o vinculados a proceso y de ellos, cuatro eran de primer nivel: los ex secretarios de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas; el ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, y el ex secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara.

Pero pese a las aprehensiones, Iruegas Álvarez acepta que no se ha concretado la recuperación de los recursos públicos que fueron malversados. La razón, dice, es que la Ley de Extinción de Dominio del estado no contempla delitos cometidos por servidores públicos.

