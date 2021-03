Encuentro con Joe Biden fue amistoso y respetuoso: AMLO

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador afirmó que el encuentro con el presidente Joe Biden fue amistoso, respetuoso y colaborativo.

Además, informó que tras este encuentro se acordó formar equipos de trabajo por parte de ambas naciones para colaborar en diversos temas tratados, entre ellos el de trabajadores migrantes, y la distribución de vacunas.

La conversación con el presidente Biden se desarrolló en un ambiente de mucho respeto, amistad y de colaboración.

Declaró el presidente de México.

Añadió que durante el encuentro planteó la necesidad de regular a los trabajadores migrantes en el país, sobre lo cual destacó que hay un compromiso de campaña por parte del presidente Joe Biden. Aunque se trata de un compromiso que requiere tiempo para poder implementarse.

Otro tema discutido durante el encuentro fue la necesidad de regularizar las visas de trabajo, sobre lo cual también se mostró de acuerdo el presidente de los Estados Unidos.

Además, como ya había revelado con anterioridad, la iniciativa de desarrollar económicamente algunos pueblos de Centroamérica y sur de México, fue tema de conversación durante el encuentro.

Iniciativa ante la cual, el presidente Biden estuvo de acuerdo y adelantó que utilizará un presupuesto de 4 mil millones de dólares para el desarrollo de esta región, con el fin de que disminuya la migración de estas zonas.

Informó que fue invitado a una reunión en abril para tratar el tema del cambio climático.

Admitió que se formará un equipo de trabajo con Estados Unidos con el fin de agilizar trámites comerciales y resolver conflictos, dentro del marco del tratado que tienen los países de norte América el T-MEC.

Posteriormente, respondió el cuestionamiento que inició la conversación, acerca de su opinión ante la negativa de Joe Biden de distribuir vacunas a otros países.

Ante ello, señaló que si hubo disposición de Biden para distribuir vacunas a otras regiones y que para ello, el mismo equipo de trabajo de ambos países estarán coordinándose.

Sin embargo, no detalló si el presidente de los Estados Unidos aceptó o no, distribuir vacunas, pues múltiples funcionarios de la Casa Blanca han afirmado que Biden no ha dado permiso para la distribución de vacunas.

En este punto es importante señalar que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha declarado múltiples veces su preocupación por el acaparamiento que realizan la mayoría de países que tienen en sus regiones laboratorios que fabrican vacunas covid, en especial con Estados Unidos.

Pues en el país vecino de México se ha declarado que no habrá distribución de vacunas hasta que se haya vacunado a todos los estadounidenses, incluso, fue también una promesa de campaña del actual presidente de los Estados Unidos.

Hubo una actitud del presidente Biden de mucha comprensión en este tema a nuestro planteamiento y los equipos de los dos países verán que es posible y cuando.

Finalmente celebró que durante la conversación no hubiera alguna discrepancia y calificó esto como un hecho "muy bueno" para los pueblos de ambos países.

No puedo decir que se logró ya el acuerdo (distribución de vacunas), tampoco de que no hubo acuerdo, nos fue bien, eso es lo que puedo decir.