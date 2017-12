Encuesta muestra calidad de militantes del PRI: Gandarilla

Sinaloa.- Carlos Gandarilla García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, y Jesús Antonio López Rodríguez, diputado federal por el Partido Acción Nacional, manifestaron su beneplácito por lo que consideraron signos positivos los reflejados en la encuesta publicada por EL DEBATE respecto a las tendencias electorales para senador por Sinaloa.

Dominan la escena

Gandarilla García señaló que la encuesta publicada el día de ayer, en la que la mayoría de posibles candidatas y candidatos a senadores son militantes priistas, es prueba de lo que tiene el Partido Revolucionario Institucional en sus filas:

«Me da mucho gusto que sean los priistas los que encabecen estas encuestas, aunque no tenemos las decisiones tomadas», señaló Gandarilla, pues aún no se conoce la convocatoria, por lo que en el partido no adelantan nombres.

Una campaña con propuestas claras es la que buscará el PRI en las próximas elecciones para poder ganarse al electorado, que en este momento está indeciso, expuso a EL DEBATE.

Dijo que además buscan presentar opciones de mujeres, hombres y jóvenes de calidad moral y reconocimiento social: «Hoy en día la ciudadanía exige más de la política y de los políticos, y nosotros tenemos que estar a la altura de esas exigencias y nos estamos preparando para eso», comentó vía telefónica.

Jesús Vizcarra y José Antonio Meade. Foto: Internet

En cuanto a Jesús Vizcarra, que fue el mejor posicionado rumbo al Senado por el PRI, Gandarilla dijo que la decisión de participar en la convocatoria al Senado la tendría que tomar el empresario de la carne una vez que saliera la convocatoria, pero que en el partido que dirige ha visto la trayectoria exitosa del expresidente municipal de Culiacán, y así como él, otras mujeres y otros hombres serán tomados en cuenta, expuso.

«Hay mucho interés de participar por parte de los militantes de nuestro partido», sostuvo Gandarilla.

Del lado blanquiazul

Para el diputado federal Jesús Antonio López Rodríguez, la integración de Héctor Melesio Cuen Ojeda a la coalición Por México al Frente y con los resultados de esta encuesta viene a generarles buenas expectativas:

«A mí me parece que Héctor Melesio Cuen es una persona que tiene mucho tiempo trabajando, buscando la aceptación de la gente, cuando trabajó en la Universidad, cuando fue diputado. Es presidente de un partido que trabaja, y la verdad que la integración a la coalición Por México al Frente ir como candidato a la senaduría, miembro de esa gran coalición que se ha hecho, pues genera muchas expectativas», expresó.

Reconoció que hay elementos en todos los partidos que podrían brindar buenos resultados.