Encuestas políticas, ¿reflejo de lo que quiere la población?

México.- En una elección no se puede obtener un voto en la urna sin entender al votante que lo emite. Las encuestas electorales pueden ayudar a conocer lo que piensan o sienten los posibles votantes. Una encuesta bien diseñada puede ayudar a recopilar información sobre la satisfacción del cliente, también pueden ayudar a conocer las intenciones y opiniones de los votantes, lo que significa que un candidato comprenderá mejor cómo elaborar sus políticas y plataformas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Esto les permite evaluar tanto el panorama político como la viabilidad de una candidatura, con lo que los resultados de las encuestas se convierten en la fotografía del momento político que vive una ciudad, estado o país.

Sin embargo, no siempre los resultados son presentados de manera certera a los públicos, algunos medios de comunicación dan preferencia a candidatos que en la realidad no tienen oportunidad, mostrando cifras de intención de voto muy alejadas del resultado real, e incluso, cuando los resultados no favorecen a quien contrató los servicios de la encuestadora, se decide no publicarlos a la opinión pública, o bien, puede haber trabas para la encuestadora cuando sus resultados no favorecen a algún candidato.

En entrevista para Debate, Heidi Osuna Peraza, directora de la encuestadora Enkoll, habló de lo que realmente da certeza y credibilidad a la ciudadanía cuando de encuestas se habla, pues una encuestadora “debe ser precisa y responsable a la hora de publicar números”.

Experiencia

Con 15 años de experiencia en los estudios de opinión, seis de ellos al frente de su encuestadora Enkoll, Heidi Osuna Peraza ha posicionado a esta encuestadora por sus frecuentes aciertos en los resultados finales en procesos electorales.

En 2018, por ejemplo, Enkoll fue una de las tres más acertadas casas encuestadoras con respecto a la elección presidencial y, de igual manera, en los resultados de jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En 2021, también obtuvieron varios aciertos, uno de ellos fue en los resultados de las elecciones en Sinaloa, cuando una semana antes del proceso electoral publicaron que el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, tenía 54 por ciento de preferencia; mientras que el candidato del PRI, Mario Zamora, contaba con 31 por ciento de preferencia, siendo los resultados oficiales del INE 57 por ciento para Rocha Moya y 32 por ciento para Zamora.

“En cambio, unos medios nacionales hicieron una apariencia de una cercanía de toda la elección, esa cercanía nunca existió, siempre hubo una amplia diferencia entre Morena y la Alianza en Sinaloa”, comentó.

En el caso de Sonora, publicaron que el candidato de Morena, Alfonso Durazo, iba a ganar con 51 por ciento de preferencia y al final el INE confirmó su triunfo con 52 por ciento; mientras que su contrincante más cercano, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Ernesto Gándara, tenía un 33 por ciento de preferencia y al final obtuvo 35 por ciento. Resultados dentro de su margen de error, y sucedió lo mismo, algunos medios de comunicación, en algunas encuestas, tenían un empate técnico o una diferencia menor entre Durazo y Gándara, cuando la diferencia en realidad era bastante notoria, explicó Osuna Peraza.

En Nuevo León, Enkoll dio por ganador a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, con 39 por ciento y quedó con 37 por ciento de preferencia; y a su contrincante, Adrián de la Garza, candidato de la alianza PRI y PRD, lo tenían con 26 por ciento y quedó con 28 por ciento de preferencia en los resultados oficiales.

“Aquí varias encuestadoras traían al revés, traían al PRI en primer lugar y a Samuel García en segundo, y algunas otras encuestas que no publicamos porque nuestro cliente no era el que estaba ganando, entonces fueron encuestas internas para algunos partidos políticos; pero, bueno, en 2021 nos volvimos a posicionar como una encuestadora precisa y responsable a la hora de publicar números”.

Buscar al informante

En palabras de Heidi Osuna, el secreto para obtener estos resultados, muy cercanos a lo que la ciudadanía realmente piensa y opina, es preguntar en los lugares donde funcionan las encuestas en vivienda, pues siempre hay que tomar en cuenta algunos otros factores, como la tasa de rechazo, ya que en algunos hogares no abren la puerta o no dan pie a responder, por lo que es vital tratar de buscar a ese informante, tratar de acudir a las viviendas en los horarios en los que sea más probable encontrar al informante.

“De otra manera, solo llegas a estudiantes, a personas jubiladas y a veces tiendes a excluir a las personas que están en la fuerza laboral, pues normalmente están todo el día fuera de casa. También tener unas cuotas muy específicas por niveles socioeconómicos, hay niveles socioeconómicos que a veces es muy complicado poder llegar vía campo, entonces, si no pones estas cuotas puedes tener una sobrestimación de ciertos partidos políticos, como Morena, o también tienes que medir, percibir si la población tiene miedo de contestar la encuesta, de si no te están dando información, porque también suele pasar eso”, indicó la directora de Enkoll.

Otra estratega es la grabación de las entrevistas y tener geolocalizado al encuestador porque las encuestas se hacen a través de un dispositivo móvil (tableta) y así desde la oficina se puede dar seguimiento puntual a cada uno de los encuestadores para saber que están en la sección que se les indicó de muestra y también que están aplicando el cuestionario de manera correcta.

“Que no hay ningún vicio por parte del encuestador a la hora de abordar al entrevistado”, detalló. Y finalmente, y las más importante, es ser claros, advertir que Enkoll no cambia números. “Si tenemos un cliente y no le es favorecedor el número, no publicamos la encuesta, pero solo nos comprometemos a no publicar ese número; pero, fuera de eso, nosotros tenemos que publicar lo que la gente nos está diciendo”, mencionó.

Cuando no abren la puerta

Con la llegada de la pandemia de covid-19 y las restricciones sanitarias y recomendaciones de sana distancia, las encuestadoras también tuvieron que adaptarse durante algún tiempo y hacer uso de la opción de encuesta telefónica.

En este sentido, Osuna Peraza explicó que también en este caso hay lugares en los que este tipo de encuestas funcionan mejor porque se puede llegar a esos niveles económicos altos, que a veces con la encuesta en vivienda no se tiene acceso.

“Si quieres hacer una encuesta en un lugar como en San Pedro, Nuevo León, es mejor hacerla por teléfono, porque es muy difícil que en ese municipio te abran la puerta, más del 40 por ciento de la población que existe en ese municipio, y hay otros municipios u otros estados en donde no hay estos picos tan altos en los niveles económicos de la punta de la pirámide”, dijo.

También, en ocasiones, al hacer las encuestas telefónicas, puede que se esté sobreestimando a los niveles más altos o gente más educada, pero hay estados, como Sinaloa, en el que una encuesta telefónica sí puede servir, pero, sobre todo, si está hecha con un entrevistador y no vía robot, porque, por ejemplo, ese robot no puede comprobar que la edad sea real, que efectivamente conteste una mujer o un hombre y también si esa persona trabaja o vive en ese domicilio, explicó.

“Hacemos una mezcla entre vivienda y números celulares y lo mismo, un robot no puede comprobar si un niño le está contestando o no”, agregó.

Otro dato importante es que, para poder sobrepasar la desconfianza o poca credibilidad que en ocasiones puedan tener las personas entrevistadas, más vía telefónica, es que las encuestas sean lo más cortas posibles, pues así se reduce el porcentaje de rechazo o de abandono de la encuesta, señaló.

Un dato que sobresale es que para que en México las encuestadoras consideren al entrevistado como una persona de nivel socioeconómico alto o medio alto, tiene que ser una vivienda de mínimo dos recámaras, dos baños, que existan al menos dos vehículos en la vivienda y que el informante, el jefe de familia, tenga estudios universitarios terminados. Aunque en México, pese a tener lo anterior, solo el 1 por ciento de la población se considera de nivel socioeconómico alto, expuso Heidi Osuna.

La foto del momento

Saber el nivel socioeconómico del informante sirve de mucho, ya que ciertas propuestas que tienen los candidatos van enfocadas a determinado grupo de la población, aunque aclaró que el mayor impacto está en el género y el rango de edad del entrevistado.

“Solamente en los extremos es donde tienes estos grandes diferenciadores en la clase baja y en la clase alta que, si estás haciendo campaña para dar apoyos sociales, pues a la clase alta es algo que no es un gran incentivo, pero para la clase baja es probable que sea un gran incentivo, entonces sí sirve”, explicó.

En este caso, Osuna Peraza mencionó que el Partido de Acción Nacional casi siempre está ubicado de la clase media hacia arriba, Morena está prácticamente en todos los niveles, aunque con pocos en la clase alta, y el PRI también está presente en todos los niveles, pero ya en muy pequeña medida.

Heidi Osuna aseveró que la participación de la ciudadanía en este tipo de encuestas es de suma importancia pues, a través de las encuestas, se obtiene una fotografía de lo que está sucediendo en ese momento en su localidad, ciudad o estado. Recomendó no contestar entrevistas que están orientadas a dar el resultado que ellos quieren, es decir, participar y contestar aquellas encuestas en las que realmente se les pregunte su opinión y no en las que estén influenciando su respuesta.

“La entonación del encuestador tiene que ser exactamente igual para todos los partidos políticos cuando estén cuestionando sobre un candidato”, ejemplificó.

Además, las encuestadoras que quieren favorecer a candidatos se pueden identificar porque regularmente llaman a horas no adecuadas, se presentan como parte del equipo del candidato, y en las preguntas suelen buscar una respuesta que a ellos les favorezca como: “’Este candidato ha hecho tales cosas malas ¿usted sí votaría por él?’ Entonces se ve que te están queriendo llevar a un resultado específico”, afirmó. Entonces, si en la encuesta empiezan a hablar mal de un partido político o de un candidato y no se ve neutral la pregunta, ahí es donde hay que ponerse alerta, recomendó.

El Dato

Nombre: Heidi Osuna Peraza.

Profesión: Maestra en elecciones y dirección de campañas por la Universidad de Fordham, en Nueva York, y licenciada en ciencia política y administración pública por la Universidad Iberoamericana.

Trayectoria: Cuenta con más de 15 años de experiencia en estudios de opinión pública, medios de comunicación y campañas electorales, en los cuales ha coordinado la estrategia de comunicación, imagen institucional, posicionamiento, branding y la estrategia digital de diversas instituciones de Gobierno; asimismo, ha trabajado en evaluación de campañas publicitarias. Trabajó en la comunicación política de campañas electorales del Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York. Bajo su dirección, Enkoll estuvo entre las tres encuestadoras más precisas del país para la elección presidencial de 2018 (México) y la más certera en más de 10 gubernaturas de 2021.