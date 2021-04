Enfado contra la 4T en Sinaloa lleva cartas a favor de Mario Zamora

Sinaloa.- Ya iba a concluir el evento cuando El Goyito Ayala pidió la palabra. Quería hablar de su enfado por lo que le quitaron y el apoyo negado por la 4T. Mario Zamora le tendió el micrófono y el único hombre que en la reunión llevaba sombrero se levantó.

El Goyito Ayala caminó hacia el próximo gobernador por la alianza Va por Sinaloa, integrada por el PRI, PAN y PRD. Se acomodó la voz y se presentó ante los asistentes:

“Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto estar con el amigo Mario. Vengo de la comunidad de San Pablo, de Higueras de Zaragoza. Mi nombre es Juan Ayala Cota, conocido con el apodo del Goyito Ayala”.

Mario, explicó El Goyito Ayala, ahí en San Pablo, hasta ahorita, no nos han dado ni lo que es un ladrillo. En todos estos meses no nos han ayudado con nada.

El próximo gobernador de Sinaloa le escuchaba. Juan Ayala seguía explicando que todos los días viene a Los Mochis a buscar apoyos para su comunidad.

Me da sabe qué estar ahí, esperando, esperando todos los días. Una solicitud pa’ acá, otra solicitud pa’ allá. Y es la misma... Ayúdanos, Mario, porque en realidad necesitamos tu ayuda. Ya sabes que siempre te hemos apoyado y te vamos a seguir apoyando hasta la muerte. Sale, muchas gracias”.

Minutos antes, Leonel, un pescador de altamar de Ahome, también se había animado a hablar. Frente a Mario Zamora se explayó: “El peligro más grande es caer en la trampa que cayeron otros estados”.

Indicó que la elección del 6 de junio próximo es una especie de autodefensa. Hay que cuidarnos, abundó, buscar la manera de blindar Sinaloa.

“Hay que pelear con los que están equivocados y hacerles ver que están equivocados porque si no quién sabe a dónde vayamos a dar. Creo que piensan que no pueden estar peor. ¡Sí pueden estar peor! Hay países que tienen ese tipo de gobierno y ahorita no tienen que comer Ese tipo de gobiernos es muy difícil sacarlos cuando se enraizan. Todavía es tiempo de arrancar de raíz ese gobierno que solo nos hace daño”.

Gerardo López también se presentó. Es pescador ribereño del campo pesquero Paredones y fue convocado a la reunión con empresarios y líderes sociales, en el segundo día de campaña de Mario Zamora, candidato a gobernador por la alianza Va por Sinaloa conformada por el PRI, PAN y PRD.

“En lo personal tengo toda la fe en usted porque sé que es la mejor opción para Sinaloa. Ahí hay un proyecto en Paredones y quedó empezado. Un proyecto que lo traía el gobierno federal... y lo voy a hacer público: votamos por la cuarta transformación porque teníamos fe de que nos iba a ir mejor. Y estamos viendo que nos ha ido de lo peor. Sabemos que nos ha ido muy mal y ya no queremos eso”.

Mario Zamora asintió. Dejó salir todo aquel enfado. En la bolsa tenía tres cartas más en su segundo día de campaña.