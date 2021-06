Enrique Garay relata ataque armado perpetrado cuando fue candidato de Morena

México.- El periodista Enrique Garay habló sobre su experiencia en la política luego de participar como candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por la alcaldía de Huixquilucan, en las elecciones del pasado 6 de junio.

Enrique Garay contó diferentes situaciones que vivió en su campaña como candidato de Morena, mismas en las que se vieron involucrados miembros de su familia, llegando a recibir amenazas de muerte e incluso disparos.

El periodista comentó que ser candidato “es muy desgastante porque se meten contigo de todas las maneras, hay traiciones, corrupción, deslealtades”.

Leer más: Cancelan ceremonia encabezada por AMLO del aniversario de la Guardia Nacional por lluvias

Además indicó que su comienzo en la política llegó sin querer, tal como inició su carrera en el periodismo.

"Yo nunca planeé ser periodista, un día me llegó la oportunidad, la tomé y me fue muy bien. Lo mismo con la política, me llegó esto y quise probarme, lamentablemente no gané, pero logré 30 mil votos”, declaró.

El comentarista de TvAzteca reveló que hubo amenazas dirigidas hacia su familia, específicamente contra su esposa e hija, y él mismo fue amenazado de muerte durante su campaña.

"Mi máximo temor fue que se metieran con mi esposa y mis hijas, afortunadamente no pasó nada con ellas, pero a mí me amenazaron de muerte en un lugar que se llama San Fernando, dos personas me estaban siguiendo y uno me dijo 'Yo sí te quiebro'. Días después regresé a ese lugar y aventaron ocho balazos al aire”, reveló.

A pesar de la mala experiencia, Enrique Garay aseguró que no se detendrá y planea seguir en la política, aunque sí confesó que su pasión es narrar la NFL, por lo que no piensa dejar el periodismo.