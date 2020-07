Enrique Peña Nieto, ex presidente de México podría estar custodiado por policías de España, reporta Sergio Sarmiento

México.- La mañana de este viernes el periodista Sergio Sarmiento reportó que el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto se encuentra custodiado por elementos de la policía de España, señalamiento que la propia autoridad española NO ha negado debido a "que no pueden comentar sobre una operación en activo".

A través de Twitter, el periodista escribió que afirman que "Enrique Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en España. Las autoridades españolas no lo niegan, dicen que no pueden comentar sobre una operación en activo".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

AMLO no sabe de algún procedimiento en contra de Peña Nieto

Tras darse a conocer la supuesta custodia en contra de Enrique Peña Nieto en España, el actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador NO confirmó orden de aprehensión alguna o alguna acción en contra del ex presidente de México.

(Captura de pantalla @SergioSarmiento)

No tengo información al respecto, dijo López Obrador sobre la supuesta custodia policial de Enrique Peña Nieto en España.

Cabe señalar que ese mismo país fue el que logró la captura del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ex colaborador de Enrique Peña Nieto y que actualmente enfrenta una serie de audiencias por presuntos casos de corrupción entre ellos el caso Odebrecht.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: gob.mx

La noticia corrió como pólvora en España

La periodista Olga Salón, de La Censura, dio a conocer que durante una entrevista con Julio Astillero, el abogado Edgardo Buscaglia informó que el ex presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en España custodiado por efectivos de los policías españoles según por solicitud de las autoridades mexicana.

Buscaglia expresó que lo extraño es que Enrique Peña Nieto se encuentre rodeado de policías como guardaespaldas puestos, ya que él está viviendo en España como turista y debería tener una condición de vida como ingreso al país.

Se espera que en las próximas horas autoridades mexicanas, así como autoridades de España confirmen si la supuesta custodia contra Enrique Peña Nieto es real o no.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Emilio Lozoya revela que gobierno de Enrique Peña Nieto pagó 6.8 mdp en sobornos a Ricardo Anaya

Castigo a Enrique Peña Nieto sería gran ejemplo: Morena

Santiago Nieto: EPN será denunciado si hallan indicios de corrupción