Entérate. ¿Qué se necesita para ser candidato del PRI?

México.- El Partido Revolucionario Institucional hizo públicos los procesos para la designación y registro de los aspirantes a cargos públicos en las próximas elecciones.

A partir del artículo 210 de los Estatutos del Partido, el artículo 43 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas, así como los acuerdos del 20 de octubre de este año signados por el Consejo Político Nacional, el PRI espera las postulaciones.

El Partido convoca a militantes y simpatizantes que radiquen en el territorio nacional a participar del proceso de postulación y selección.

La Comisión Nacional de Procesos Internos es la instancia encargada del desarrollo del proceso interno bajo los principios de “certeza, objetividad, legalidad, imparcialidad, equidad, publicidad y transparencia”.

Oficinas del PRI, Veracruz. Foto: El Universal

Los aspirantes al proceso interno deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- De acuerdo con el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “es derecho de los ciudadanos mexicanos poder ser votados.

- Cumplir con los requisitos del artículo 82 de la Constitución Política que dicta:

“Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años; tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección; no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; no estar en servicio activo, en caso de pertenecer al ejercito, seis meses antes del día de la elección; no ser secretario o subsecretario de estado, jefe o secretario general de departamento administrativo, procurador general de la República, ni gobernador de algún estado, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección.

Enrique Peña Nieto. Foto: El Universal

Además de esto, el PRI solicita que el aspirante:

- Entregue copia de acta de nacimiento.

- Entregue copia certificada de credencial para votar.

- Manifieste bajo protesta que: tiene la ciudadanía mexicana; haya mostrado una “conducta pública adecuada”; no tiene conflictos de interés; no ha recibido sentencia por delios dolosos; designará un responsable de los recursos de campaña; solventará las multas que se pudieran generar en caso de malos manejos.

- Se separe del cargo público que desempeñe.

- Acredite los requisitos del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Presente el programa de trabajo que plantea en caso de ser electo.

- Presente carta de aceptación de la candidatura.

- Si se desempeña en el servicio público debe entregar su declaración patrimonial.

- En caso de ser contribuyente, entregar copias de su delcaración fiscal del último ejercicio.

- Acepte someterse a los exámenes previstos por el Código de Ética Partidaria.

- Entregue tres fotografías tipo pasaporte.

- Los aspirantes a la candidatura del PRI deben manifestar “personalmente y por escrito su intención”.

En caso de ser militante, el aspirante además debe:

- Entregar documento que lo acredite como militante.

- Documento que acredite su calidad de cuadro en actividades del partido.

- En cuanto a las manifestaciones bajo protesta, debe acreditar que: ha mostrado lealtad con la Declaración de Principios y el Programa de Acción del Partido y sus Estatutos; protesta cumplir el Código de Ética; que no ha participado activamente como líder de alguna organización antagónica.

- Entregar una constancia, emitida por la presidencia del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, donde demuestre su conocimiento de los documentos básicos del partido.

- Entregar una constancia que acredite estar al corriente en su pago de cuotas partidarias.

- Constancia de culminación del cargo público.

José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto. Foto: @PresidenciaMX

Además, cada aspirante debe contar al menos con uno de estos apoyos:

- Del 25% de los Comités Directivos estatales.

- Al menos de tres de estos sectores: agrario, obrero y popular; de las organizaciones Movimiento Territorial, Nacional de Mujeres Priístas, Red Jóvenes x México y Asociación Nacional de Unidad Revolucionaria A.C.

- Del 25% de los Consejeros Políticos Nacionales y de las entidades federativas.

- Del 10% de las personas afiliadas al partido.

El registro de cada aspirante se realizará a partir de 3 de diciembre de 2017 desde las 11:00 a las 13:00 horas, de manera presencial.

En caso de que durante el registro de aspirantes sólo sea cubierto por una persona, esto no le da la nominación directa, pues aún debe obtener la mayoría de los votos de los Delegados Convencionistas.

