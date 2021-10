Entre criticas, INE aprueba lineamientos para revocación de mandato; será el 27 de marzo

México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) avaló los lineamientos definitivos para la revocación de mandato mediante los cuales se confirma que la votación se llevará a cabo el próximo 27 de marzo de 2022.

Se detalla, además, que la recolección de firmas será a través de una aplicación, a excepción de 204 municipios, ello aunque el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, se presentó para debatir este aspecto.

La discusión en la sesión del Consejo General del INE no estuvo exenta de criticas, ya que tanto Gutiérrez Luna, quien ya no es representante del partido Morena ante el órgano electoral, como los consejeros Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas manifestaron su desacuerdo con algunos de los lineamientos, argumentando que eran contrarios a la Ley de Revocación de Mandato aprobada en el Congreso de la Unión.

El presidente de la Cámara Baja refirió la falta de sensibilidad de los consejeros al determinar que las firmas para la petición de la revocación de mandato se hagan mediante una aplicación, pues advirtió que no en todos los poblados de la república mexicana se cuenta con Internet.

"Nos dijeron muchas veces aquí ‘no hay ley, no hay ley, no hay ley’, ya hay ley y ahora hay que observar la ley. Si me vienen con la visión burocrática de ‘es más fácil para nosotros’, perdónenme pero no están viendo la ley, perdónenme pero no es hacerles la chamba más fácil. Lo que les estamos pidiendo es que tengan la sensibilidad de entender que no en todos lados se tiene internet", señaló.

Aunado a ello, Sergio Gutiérrez señaló que la adición de la marca de agua de seguridad del INE a los formatos impresos es contraria al artículo 11 de la Ley, ya que este determina los únicos requisitos y, entre estos, no se encuentra la marca de agua.

Sobre ello, el consejero Ciro Murayama sostuvo que el uso de papel "se ha prestado a la trampa y al fraude para entregar apoyos apócrifos". Como ejemplo de ello, recordó que en consultas populares, alrededor del 30% y 40% de los ciudadanos entrevistados por el INE declararon no haber otorgado su apoyo.

A pesar de que el consejero Uuc-kib Espadas advirtió, además, de las inconsistencias en las fechas establecidas entre la Ley de Revocación de mandato y los lineamientos del INE, el Consejo General terminó por aprobar las disposiciones, aunque se aceptó eliminar la marca de agua, pero se adelantó que se usarán candados de verificación.