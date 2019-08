Entregan copia certificada de no reelección 

CIUDAD DE MÉXICO.-En acatamiento a una resolución del INAI, la Presidencia de la República entregó una copia certificada de la carta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó comprometiéndose a no reelegirse en 2024.



El documento entregado es copia de la carta rubricada por López Obrador el 25 de julio de 2019, que fue pasada ante la fe del notario público 30 de la Ciudad de México, Rafael Arturo Coello, y no del documento original firmado el 19 de marzo y que la Oficina de la Presidencia declaró inexistente.





"Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del Presidente Constitucional... hago constar que el presente documento constante de dos fojas útiles, es copia fiel de la copia certificada que tuve a la vista, misma que se emite única y exclusivamente para dar cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia...", indica el documento.

El 19 de marzo, en su conferencia matutina, en respuesta a las acusaciones que formularon legisladores de oposición en el sentido que la iniciativa de revocación de mandato promovida por el titular del Ejecutivo encubría una intención reeleccionista, López Obrador firmó una carta en la que aseguró que no se perpetuará en el cargo.

AMLO rechaza la reelección porque cree en el sufragio efectivo.



"En consecuencia, reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, en ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida", indica en uno de sus párrafos el texto.



Derivado de esa firma, vía la ley de transparencia, se solicitó una copia certificada -que es una de las modalidades que prevé dicha ley- del documento, pero la Oficina de la Presidencia de la República remitió, primero, una liga electrónica del documento difundido en la página web y, posteriormente, decretó la inexistencia del mismo.



"En este sentido, a la fecha no se encontró documento físico o digital; así como registro de '... Solicito copia certificada del documento firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que se compromete a no reelegirse en el cargo...', como lo requiere el solicitante; enfatizando que se realizó una nueva búsqueda exhaustiva amplia y razonable en los archivos que la conforman sin encontrar dicho documento ni elemento alguno que permita advertir o suponer que la misma obró en los archivos de esta unidad", argumentó la Presidencia el 3 de mayo pasado.



Sin embargo, el Pleno del INAI determinó el 5 de junio que ésta respuesta era improcedente debido a que no generaba certeza, pues por una parte la Presidencia proporcionó un vínculo electrónico al documento y por la otra negó su existencia, por lo que le ordenó entregar lo solicitado.



Tras darse a conocer esta resolución y ante las críticas por la inexistencia declarada del documento, López Obrador firmó el 25 de julio de nueva cuenta la carta compromiso, con fecha del 19 marzo, y la pasó ante la fe del notario público.