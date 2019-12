Envía Rosario Robles carta y petición al fiscal Gertz 

CIUDAD DE MÉXICO.-Rosario Robles manifestó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que se declarará culpable si le demuestran que existe y ha vivido en el domicilio que aparece en la licencia de conducir que ella asegura es falsa y fue usada como dato de prueba para encarcelarla.

En una carta enviada a Gertz Manero, la ex titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy de Bienestar, dice que ha dado instrucciones a sus abogados para proceder legalmente contra los agentes del Ministerio Público responsables de su caso, toda vez que no corroboraron la dirección de la licencia.

"Tan estoy segura que no miento, que le propongo algo recurriendo al hombre cabal que yo conocí: si la Fiscalía a su cargo demuestra que la dirección de la fake/licencia existe y allí he vivido, yo me declaro culpable", se lee en la misiva.

Rosario Robles dijo que busca justicia y no que se haga venganza por consigna. | Reforma

"Pero si no, le pido se actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia, no venganza por consigna".