Envían de nuevo reforma educativa al Senado 

Ciudad de México.- Al filo de las 00:18 horas del jueves, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma educativa en la Cámara de Diputados. El Pleno mantuvo la mayoría calificada al votar en sus términos los artículos reservados, tras desechar todas las reservas presentadas, salvo una.

Se emitieron 389 votos a favor, 60 en contra en contra y 2 abstenciones. Se logró el requisito de las dos terceras partes y se envió al Senado, en donde se prevé su discusión este jueves.

El 30 de abril, en el último día del periodo ordinario de sesiones, en el Senado faltó un voto para lograr mayoría calificada y se tuvo que regresar el proyecto al recinto de San Lázaro.

En sesión extraordinaria, los diputados ratificaron el contenido que no logró la mayoría calificada en la discusión en lo particular, aceptaron lo que los senadores ya habían aprobado en lo general y metieron nuevos cambios para generar consensos.

En la reserva aceptada se mejoró la redacción del artículo decimoquinto sobre cómo financiar la obligatoriedad de la educación superior.

"Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3ro de esta Constitución.

"Adicionalmente, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura", cita el artículo modificado en las reservas, donde se cambió la palabra "crecientes" por "necesarios" y se agregó "garantizar".

En el dictamen se ajustó el artículo más polémico, el decimosexto transitorio, donde se reconocen derechos laborales de los maestros, lo cual se ha visto como la rendija por donde podría volver la venta de plazas.

"Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación se regirán por el artículo 123 constitucional apartado B.

"Con fundamento en este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la ley reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado", cita la redacción aprobada y en la que se centró la negociación del Gobierno no solo con los legisladores, sino con la CNTE.

En otros ajustes, se estableció el mejoramiento de las condiciones de las escuelas normales.

"En un plazo no mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una estrategia nacional de mejora de las Escuelas Normales, la cual establecerá acciones para su fortalecimiento", cita el párrafo agregado.

En el cuerpo del artículo tercero constitucional se sumó que los planes y programas de estudio también considerarán especialmente la enseñanza en matemáticas y la lecto-escritura.

Durante el debate, el panista Jorge Arturo Espadas calentó ánimos entre los legisladores de Morena cuando reconoció que hubo errores en el pasado al entregar la educación del País al yerno de Elba Esther Gordillo, quien fue subsecretario de Educación, pero dijo que ahora la ex presidenta de la SNTE es la nueva aliada de Andrés Manuel López Obrador.

Acusó que antes otros Presidentes se tomaron la foto con Gordillo y ahora el nuevo Mandatario también lo hace.

El oaxaqueño Irán Santiago Manuel retó al panista a que muestre una foto de López Obrador con Gordillo.

"El que con lobos anda a aullar se enseña. La relación que tiene la maestra Elba Esther Gordillo con el Presidente de la República, manifestada y hecha pública por ambos, es un hecho notorio, no es nuevo y los hechos no se prueban. En cuanto me dé el impacto presupuestal de la reforma educativa, ese día se la doy (la foto)", comentó.

Remarcó que el Presidente logró votos gracias a las brigadas de maestros que puso Gordillo y que apoyaron su campaña.

Dijo que, gracias a esos votos, a Gordillo la liberaron de la cárcel y le entregaron la reforma educativa para volver a controlar las plazas, lo cual escondía la redacción del artículo decimosexto transitorio sobre el reconocimiento de los derechos laborales a los maestros conforme al artículo 123 constitucional, apartado B, lo que le permite al sindicato acceder al control del 50 por ciento de las plazas.

El debate se alargó cuando el diputado Jorge Luis Preciado hizo más preguntas a Espadas sobre la liberación de Gordillo y si sabía que la reforma estaba dirigida a fortalecer al gremio que suele azuzar al Gobierno con sus exigencias.

Espadas respondió que sí, que esa era su preocupación y el motivo de la reserva que presentaba, la cual finalmente fue desechada.