Equipo legal del Bronco busca combatir dictamen con amparo

Monterrey, Nuevo León.- Luego de que un juez penal federal regresó el caso del ex Gobernador Jaime Rodríguez a competencia local, su equipo legal analiza combatir la resolución con un amparo que interpondrá en los próximos días.



Al considerar que es claro que el delito es para que sea revisado por un juez federal, el abogado Víctor Oléa afirmó que dentro de los recursos que estudian para rechazar el dictamen está la posibilidad de un amparo.



"Estaremos en vías de implementar las acciones relativas para vinculadas a un conflicto competencial que se surte en este caso", dijo.

"Estamos analizando todas las herramientas que tengamos a la mano para combatir esa resolución de ayer, que no compartimos, la respetamos, pero no la compartimos".



¿Las acciones incluyen la posibilidad de un amparo?, se cuestionó.



"Sí, un amparo", contestó.



Dijo que no comparten la determinación del Juez penal federal Pedro Álvarez, ya que la Ley General en materia de Delitos Electorales establece que el delito de uso de recursos de procedencia ilícita señalado a "El Bronco" es de competencia federal.

"El día de ayer determinó, sin permitir ningún debate, determinó que debería de regresarse al fueron común este asunto", indicó.



"Al regresarse, hay varios escenarios, el juez de fuero común puede rechazar. Ya se pronunció al respecto declinando su competencia, sería un poco incongruente que ahora la aceptara, pero puede ser y se generarían escenarios jurídicos distintos que son los que estos ya analizando y abordando para que se actúe conforme a derecho".