¡Era barril sin fondo! AMLO asegura que Fonden sólo servía para que se robaran el dinero

Veracruz.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aseguró que el Fondo para Desastres Naturales (Fonden) sólo era para que los funcionarios se robaran los recursos luego de supuestamente utilizar el fondo cada que había una emergencia en el país.

AMLO catalogó el Fonden, el cual ya fue eliminado, como un “barril sin fondo”, debido al mal uso y la supuesta compra a sobreprecio que existía en los gobiernos anteriores cuando se utilizaba este fideicomiso.

“El Fonden era un barril sin fondo, de esas partidas que se manejaba de manera discrecional, que servía para que se robaran el dinero los funcionarios. Cada vez que había una emergencia era para comprar, y comprar carísimo”, declaró el mandatario.

El presidente Andrés Manuel ejemplificó que con el Fonden, si una lámina de zinc tenía un precio establecido, las autoridades reportaban un sobreprecio a la hora de adquirir los materiales para ser entregados a damnificados.

AMLO aseguró que ahora no existe la corrupción en el gobierno, por lo que la eliminación del Fonden no afecta, puesto que las autoridades entregarán de manera directa los recursos necesarios para atender a los damnificados, en este caso en Veracruz tras el paso del huracán Grace.

“Si una lamina costaba 400 pesos, la compraban en 2 mil, así. Ahora ya no existe eso y no hay límite, no hay un presupuesto, es lo que se requiera, porque como no hay corrupción en el gobierno, tenemos presupuesto, el pueblo de México tiene recursos en su gobierno para cuando se necesita”.

“Yo no sé quiénes eran los del Fonden, quienes estaban ahí, pero dependía del secretario de gobernación, pero ahora ya no hay Fonden porque ya no hay corrupción”, agregó.

Cuitláhuac García a favor de eliminación

Por otra parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo estar a favor de la eliminación del Fonden, debido al mal uso que se le daban a los fondos para los desastres naturales.

El mandatario estatal reveló que con el uso del Fonden se realizaron diferentes actos de corrupción en Veracruz, revelando que el organismo se comprometió con la tienda de autoservicio Soriana por 500 millones de pesos para la entrega de insumos a damnificados.

Sin embargo, el Fonden no pagó el acuerdo y actualmente el Gobierno de Veracruz enfrenta una demanda por parte de la tienda por la cantidad acordada y que no fue saldada.