¡Era la última! Suprema Corte desecha controversia de gobierno de Colima contra Ley Eléctrica

Cabe recordar que, con la llegada de la nueva gobernadora de Colima, la morenista Indira Vizcaíno, se envió un escrito a la SCJN solicitando el retiro del juicio promovido por su antecesor priista, pero este tipo de procesos no pueden ser cancelados, así que la Suprema Corte debía determinar si estudiarlo o no.

"El estado de Colima no se encuentra facultado para promover este tipo de medio de control constitucional . Ello, ya que el decreto impugnado no versa sobre atribuciones en materia de medioambiente, sino en materia energética, en específico la eléctrica, cuyo aspecto corresponde claramente y de manera exclusiva al ámbito federal", argumentó la ministra.

La ministra Loretta Ortíz Ahlf , quien elaboró el proyecto, expuso que la reforma eléctrica no afecta la esfera de competencias en Colima, que es requisito para activar el medio de control constitucional, postura que fue respaldada por otros seis ministros, aunque por motivos diferentes.

Por diversos motivos, los ministros y ministras de la SCJN determinaron que la controversia constitucional 45/2021 interpuesta por el gobierno de Colima no tiene interés legítimo, por lo que decidieron no estudiarla y desecharla .

Raúl Durán Periodista

