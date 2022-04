¿Era obligatorio? UIF advierte sanciones por no votar en revocación de mandato

Mientras que el artículo 38.III , que menciona las sanciones por no cumplir con la obligación de votar, señala en su fracción primera que dicha falta amerita la suspensión de los derechos ciudadanos durante un año.

Las sanciones por no cumplir con la obligación de votar, en este caso en la revocación de mandato, pueden ir desde la suspensión de los derechos ciudadanos reconocidos en la Carta Magna durante un año, como votar y ser votado, la libertad de asociación, defender al país, realizar peticiones, ser servidor público, presentar iniciativas, entre otros.

El titular de la UIF recordó que no votar en la revocación de mandato puede ameritar sanciones. Foto: Captura de Twitter

Según la Constitución Mexicana, votar en elecciones, consultas populares y revocaciones es un derecho ciudadano, pero también se tiene la obligación de hacerlo de acuerdo con las reglas que establecen las leyes de la materia, ¿pero cuál sería la sanción por no votar?

"Corrección: el artículo 35.I señala el derecho y el 36.III de la Constitución señala la obligación de votar. El 38.I, la sanción por no hacerlo ", apuntó.

En otro tuit, el funcionario hizo una corrección y aclaró que es el artículo 36.III de la Constitución Mexicana el que establece la obligación de votar, mientras que el 38.I establece sanciones por no votar.

"La Constitución (35.I) señala obligatorio el voto en la revocación de mandato . La 'autoridad electoral' nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra del procedimiento . No hubo todas las casillas porque el INE retuvo 1,360 millones en sus ilegales fideicomisos", apuntó Pablo Gómez.

A sí mismo, acusó al Instituto Nacional Electoral de no haber instalado todas las casillas para la consulta, ya que "retuvo" mil 360 millones de casillas en fideicomisos que tildó de "ilegales", y solamente instaló 57 mil 448 en todo el país.

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), Pablo Gómez , advirtió que votar en la revocación de mandato era obligatorio y puede haber sanciones por no participar , según lo establecido en la Constitución Mexicana.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.